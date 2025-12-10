Lanzan una recogida de firmas para exigir «entierros dignos» para musulmanes en los cementerios municipales

Una iniciativa social ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas dirigida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de «garantizar el derecho a un entierro digno» para la comunidad musulmana residente en España. La petición, impulsada por «Entierro Digno», denuncia la «falta de espacios en los cementerios municipales» que permitan realizar los ritos funerarios islámicos.

La asociación señala que miles de familias musulmanas en el país se enfrentan a una «vulneración silenciosa» en el momento del duelo. «La ausencia de parcelas adecuadas en sus municipios fuerza» a los ciudadanos a tomar una «elección desgarradora»: o bien asumir un complejo y costoso proceso de repatriación del cuerpo a su país de origen, o realizar el entierro en un lugar geográficamente lejano a su residencia.

«Problema estructural» y «derechos fundamentales»

Los promotores de la campaña argumentan que esta situación trasciende lo anecdótico para convertirse en un problema «estructural» y «manifiestamente injusto». El manifiesto de la petición recuerda que la Constitución Española reconoce la libertad religiosa como un derecho fundamental y que la Ley de Bases del Régimen Local obliga a los Ayuntamientos a garantizar el servicio de cementerio a toda la ciudadanía, independientemente de su fe.

La asociación critica que, «a pesar de que España se define como un país diverso, la promesa de inclusión queda incompleta mientras el derecho a un entierro digno dependa del código postal de residencia de la familia».

Demandas a la FEMP y el Ministerio

El movimiento busca utilizar la fuerza colectiva de las firmas para exigir la actuación de las autoridades, incluida la FEMP y el Ministerio de Justicia. Las demandas específicas de la campaña son:

Habilitar espacios adecuados que respeten los ritos funerarios islámicos en los cementerios existentes o crear nuevas infraestructuras.

Garantizar la igualdad de derechos en el acceso a la inhumación, sin que medien barreras por la confesión religiosa o el municipio de residencia.

La asociación asegura que «continuará trabajando para visibilizar la falta de espacios adecuados y acompañar a las familias afectadas, con el objetivo de que «ninguna despedida debería convertirse en un obstáculo». Enlace a la recogida de firmas aquí.