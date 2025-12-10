Madrid lanza la campaña ‘El Plan es Adoptar’ para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía

La Comunidad de Madrid ha lanzado hoy la campaña El Plan es Adoptar para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. Esta iniciativa, desarrollada con Kiwoko, se celebrará en 20 centros de acogida de la región, durante los fines de semana del 13 y 14 y del 20 y 21 de diciembre. El objetivo es mostrar la labor de las protectoras y que los perros y gatos abandonados puedan encontrar una familia.

Al evento, que se ha celebrado en la tienda de esta empresa, han acudido familias con canes procedentes del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM) de Colmenar Viejo para dar a conocer su experiencia en el proceso de adopción.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al cuidado de los animales, sobre todo en estas fechas, para poder reducir la cifra de abandonos en la región. Gracias a la concienciación y al trabajo de los centros, durante los primeros nueve meses del año 2.190 perros y 2.409 felinos han encontrado una familia.

Las entidades participantes en esta campaña son: AIBA, ALBA, ANAA, APAP, ARAT, FAN, PROA, SPAP, la Mancomunidad Henares-Jarama, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Las Rozas, Leganés, Madrid, Majadahonda, Parla, Rivas, Valdemoro, Alcorcón y el CIAAM. Asimismo, se ha puesto a disposición de los interesados una página web específica, que puede consultarse a través de este enlace, con información de todas las protectoras adheridas, junto con los horarios de visita y los datos de contacto.