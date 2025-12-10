Iniciados los trámites para construir la futura Autopista Madrileña del Suroeste

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la construcción de la futura Autopista Madrileña del Suroeste, una infraestructura que mejorará la movilidad de más de 100.000 residentes de esta zona de la región. En concreto, la vía contará con una longitud de más de 41 kilómetros y conectará las carreteras M-503 y la M-407.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy los primeros contratos vinculados al proyecto, que suman una inversión de 4,2 millones de euros. Así, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sacará a licitación la redacción del estudio de viabilidad técnica, el análisis de impacto ambiental, el estudio económico-financiero y el anteproyecto de construcción y explotación de esta infraestructura. Todos estos trabajos tendrán un plazo de ejecución de 15 meses.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico avanzará a lo largo del próximo año en el refuerzo de los más de 2.500 kilómetros de vías regionales mediante esta nueva carretera, que tendrá un impacto directo en la movilidad y seguridad de hasta nueve municipios: Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Sevilla La Nueva, Navalcarnero, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle y Griñón. Se trata de un corredor que conectará estas localidades y mejorará su enlace con dos ejes importantes de la red, como la A-6 y la A-4, desde otras arterias de gran afluencia como la M-503, M-501, A-5 y M-407.

Esta actuación, incluida en la Ley de Presupuestos Generales de la región para 2026, permitirá optimizar los desplazamientos entre poblaciones, acortar los tiempos de viaje y aumentar la seguridad, favoreciendo al mismo tiempo la cohesión y el crecimiento económico de la zona. Se estima que la vía registrará una intensidad media diaria de entre 10.000 y 17.000 vehículos, según el tramo.

La futura Autopista Madrileña del Suroeste se enmarca en las actuaciones recogidas en el plan de la Comunidad de Madrid para modernizar y reforzar la red de carreteras, al que se destinan 234,5 millones de euros el próximo año. Precisamente a través de estos contratos se podrá definir la configuración de esta nueva infraestructura y determinar la inversión estimada para su desarrollo.

Foto: Comunidad de Madrid.