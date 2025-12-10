La Comunidad de Madrid construirá 5.000 viviendas protegidas en el nuevo desarrollo urbanístico de Valdecarros

La Comunidad de Madrid construirá 5.000 viviendas protegidas en el nuevo desarrollo de Valdecarros, lo que permitirá avanzar en la consolidación de esta zona del sureste de la capital. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el pago anual correspondiente a la Agencia de Vivienda Social (AVS) como propietaria de los terrenos donde se ubicarán estos inmuebles, integrados en el conjunto de 28.400 pisos con algún tipo de protección previstas en este futuro barrio madrileño en Villa de Vallecas.

En concreto, se ha dado luz verde a 4,6 millones para cubrir los gastos asociados al proyecto como las obras de urbanización (alumbrado y alcantarillado), expropiaciones, indemnizaciones, licencias, tasas y otros trámites administrativos. También incluyen los honorarios de los arquitectos e ingenieros, los estudios de impacto ambiental o compensaciones por la cesión de suelo, cuya titularidad mayoritaria corresponde a este organismo público, con 2,9 millones de metros cuadrados de superficie.

Valdecarros es el mayor desarrollo urbanístico actualmente en planificación en España y uno de los más destacados de Europa. El proyecto prevé acoger 150.000 residentes y construir 51.600 viviendas, de las cuales el 55% contará con algún tipo de protección, lo que beneficiará a más de 85.000 personas.

Esta actuación refuerza el liderazgo de la Comunidad de Madrid en el impulso de vivienda protegida a nivel nacional. La inversión en estas obras supera ya los 7.600 millones de euros y supondrá, además, la creación de 480.000 empleos directos e indirectos durante su ejecución. Está previsto que a principios de 2026 finalicen las obras de urbanización y comience la construcción de los primeros hogares.