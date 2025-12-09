EnLaColaSilencio mejora un 25% la implantación de medidas contra el ruido a las puertas de locales de ocio nocturno del centro de Madrid

El concejal-presidente del Distrito Centro, Carlos Segura, ha presentado hoy el balance final de la campaña “La fiesta está dentro del club. En la cola, el silencio es tu mejor compañía”, un proyecto pionero de concienciación y ordenación del ocio nocturno orientado a minimizar las molestias vecinales y mejorar la convivencia. Esta campaña se ha llevado a cabo gracias a la iniciativa de la Junta Municipal del Distrito Centro, y ha contado con la colaboración de la Asociación Noche Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Policía Municipal y la ONG Controla Club.

Durante la presentación del balance, Segura, ha señalado que “esta campaña demuestra que la colaboración institucional y la implicación del propio sector del ocio son fundamentales para avanzar hacia una noche madrileña más responsable, ordenada y compatible con el descanso vecinal. Estamos impulsando un modelo de ocio sostenible y seguro, donde la convivencia se sitúa en el centro de la agenda pública”.

El informe confirma un avance significativo en la implantación de medidas preventivas de los locales participantes. Antes del inicio de la campaña, los establecimientos cumplían un 45,83% de las medidas analizadas; al finalizar, el cumplimiento asciende al 61,64%, es decir, un incremento del 25,7% en la adopción de protocolos para reducir el ruido y mejorar la gestión del entorno nocturno.

A lo largo del proyecto se han realizado 4 recorridos de observación, 21 intervenciones en puertas de locales, más de 1.000 acciones de mediación directa y 250 encuestas que han permitido actualizar el diagnóstico sobre los nuevos focos de ruido en el centro de Madrid. Entre las principales molestias identificadas se encuentran los servicios de limpieza y camiones de basura nocturnos, el ruido generado en la vía pública por grupos de personas en torno a las tiendas 24 horas, el tráfico, las viviendas compartidas y turísticas, y el botellón. La actividad de los locales de ocio representa únicamente un 23,2% del ruido percibido por el público de las zonas de ocio, evidenciando que el impacto acústico nocturno se distribuye entre múltiples agentes urbanos.

La campaña ha impulsado la implantación de medidas operativas que están demostrando su eficacia en la reducción del impacto ambiental. La adopción del sistema de ticketing, la venta anticipada, las listas de puerta y los métodos de acceso digital ha permitido reducir de forma significativa los tiempos de espera, actualmente situados entre tres y cinco minutos. También la incorporación de vallas de plástico o materiales fonoabsorbentes en sustitución de las metálicas y la puesta en marcha de protocolos de desalojo escalonado han logrado reducir hasta en un 50% el impacto ambiental y la concentración de público en el entorno de los locales.

En la presentación de hoy, Segura ha hecho entrega de certificaciones oficiales a los 30 controladores de acceso que han completado el módulo formativo integrado en la campaña. Estos cursos, centrados en habilidades sociales, sostenibilidad, gestión de flujos, prevención de riesgos, protección del entorno y perspectiva de género, acreditan formalmente la capacitación del personal que interactúa directamente con el público en los accesos a los locales. La campaña subraya así la importancia de su labor, cuya valoración social ha mejorado notablemente: el 85,7% de los usuarios afirma tener una percepción positiva del trabajo de los controladores.

La campaña ha contado con la participación de doce locales emblemáticos del distrito, que han recibido también un reconocimiento por su implicación activa en la implementación de las medidas preventivas y por su colaboración en las acciones de campo desarrolladas por la ONG Controla Club.

Con este balance final, #EnLaColaSilencio se consolida como un modelo de coordinación público-privada que integra sostenibilidad, convivencia, profesionalización y responsabilidad social.