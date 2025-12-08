Cae un entramado que obtuvo más de 300.000 euros suplantando a bancos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas a nivel nacional suplantando hasta a seis entidades bancarias. La investigación ha desembocado en la detención de tres varones y una mujer como presuntos responsables de delitos de estafa continuada agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Los agentes han esclarecido hasta 34 fraudes, siendo la mayor parte de ellos perpetrados entre los meses de julio y octubre del año en curso. A través de estos ilícitos penales, los presuntos autores obtenían unas ganancias mensuales que ascendían hasta los 76.000 euros, con un beneficio global superior a los 300.000 euros.

El pasado 5 de noviembre, investigadores de Madrid y Cádiz efectuaron una entrada y registro en el domicilio del considerado como cabecilla del grupo, ubicado en la capital de la provincia gaditana. Como resultado, se localizó el teléfono móvil desde el que se cometieron la mayor parte de las estafas, así como diverso material informático y una pistola de perdigones.

En paralelo, los policías nacionales intervinieron más de dos kilogramos y medio de droga, al parecer hachís, ocultos en el interior de la nevera. Asimismo, se encontraron útiles para su posterior distribución al por menor, tales como una balanza para su pesaje y bolsas con auto cierre.

Un modus operandi plenamente definido

Los autores comenzaban alertando a las víctimas de un supuesto intento de fraude bancario a través de la remisión de un SMS, que lograban insertarlo en la bandeja de entrada de los mensajes fidedignos que enviaba la entidad bancaria que suplantaban. En el texto del SMS incorporaban un teléfono fijo, al cual debía llamar la víctima en caso de no reconocer la operativa.

Cuando los perjudicados contactaban con la línea telefónica en cuestión, su interlocutor se identificaba como agente del departamento antifraude del banco suplantado. Gracias a la ingeniería social, los autores interpretaban un guion que lograba que las víctimas proporcionasen información sensible.

Una vez ganada la confianza, daban directrices a los perjudicados para que apuntasen los datos de los supuestos cargos fraudulentos, bajo el pretexto de ayudarles a cancelarlos. En conversación telefónica, los autores indicaban a las víctimas que efectuasen estos movimientos que el supuesto banco había paralizado o que facilitasen los códigos de doble autenticación, validando así las operaciones bancarias.

Los fondos defraudados tenían por destino cuentas bancarias de una extensa red de colaboradores repartidos por la geografía nacional, captados a través de redes sociales, transformándose en dinero en efectivo con extracciones en cajeros automáticos o bien mediante traspasos de criptomonedas, lo que permitía cortar el nexo entre los fondos y el destinatario final de éstos, y se favorecía el blanqueo de capitales.

Detenciones en Madrid y Cádiz

Por todos estos hechos, se ha procedido a la detención de tres varones y una mujer en fechas 5 y 7 de noviembre como presuntos responsables de delitos de estafa continuada agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, siendo puestos a disposición judicial.