Un joven muy grave tras ser apuñalado en el cuello en Lavapiés (Madrid)

Un hombre de 31 años de edad y origen marroquí ha sufrido heridas de extrema gravedad tras ser víctima de un asalto con arma blanca en el barrio de Lavapiés, en el distrito Centro de la capital. El ataque, presuntamente perpetrado por dos individuos, se produjo durante la madrugada de este sábado.

El incidente tuvo lugar alrededor de la una de la madrugada, frente al número 1 de la calle Argumosa. Dos agentes de la Policía Nacional que patrullaban la zona descubrieron a la víctima en un banco, consciente, con una herida abierta en el cuello.

Los agentes procedieron de inmediato a realizarle las primeras maniobras de auxilio para contener la hemorragia hasta la llegada de los equipos sanitarios, aunque el trabajo se vio dificultado por la gran afluencia de personas presentes en el lugar en ese momento.

El herido fue atendido posteriormente por el personal del SAMUR-Protección Civil, que logró estabilizarlo antes de su evacuación. El hombre fue trasladado con pronóstico potencialmente grave al Hospital Clínico San Carlos.

Hasta el momento, los dos presuntos agresores no han sido localizados. La Policía Judicial de la Policía Nacional ha asumido las pesquisas para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.