La estación de Metro de Ventilla (L9) contará con 4 nuevos ascensores

La Comunidad de Madrid mejorará la accesibilidad de la estación de Metro de Ventilla (L9) con la instalación de cuatro nuevos ascensores que conectarán directamente la calle con los andenes, facilitando así los desplazamientos de los más de 10.000 usuarios al día que utilizan esta infraestructura.

La compañía metropolitana ha iniciado recientemente la licitación de estos trabajos, con una inversión de 6,6 millones de euros. De esta forma, el suburbano madrileño continúa desarrollando medidas que fomentan el uso del transporte público en igualdad de condiciones. Así, esta actuación se suma a otras que ya están en pleno desarrollo, como la implantación de otros 15 elevadores en seis estaciones de la red: Tetuán y Puente de Vallecas (L1), así como Ciudad Lineal, Carabanchel, Canillejas y Campamento (L5).

Todas ellas contarán con este sistema que permite acceder a los andenes desde la calle, sin necesidad de transitar por el vestíbulo y validando su viaje en los tornos que se instalan a la salida del ascensor. Este modelo plantea ventajas tanto para los viajeros, al simplificar los recorridos, como para la propia ejecución del proyecto, ya que reduce tanto los costes como los plazos. En el caso de Ventilla está previsto que estén en funcionamiento en el primer trimestre de 2027, mientras que el resto estarán operativos a finales de 2026.

En total, el Gobierno regional destinará más de 25,6 millones de euros a la colocación de estos 19 elevadores. Además, Metro ya está trabajando en el montaje de escaleras mecánicas en Prosperidad (L4), Estrella (L9) y San Blas (L7), invirtiendo más de 3,5 millones de euros para facilitar el tránsito de los usuarios que utilizan a diario estas estaciones.

571 ascensores y 1.709 escaleras mecánicas en Metro

La compañía metropolitana tiene en la actualidad 571 ascensores y 1.709 escaleras mecánicas en toda la red, lo que convierte al suburbano en uno de los referentes en materia de accesibilidad tanto a nivel europeo como mundial. A estas iniciativas se unen las obras de renovación en las estaciones de Ventas (L2 y L5), Avenida de América (L6, L7 y L9), Begoña (L10), Santiago Bernabéu (L10) y Duque de Pastrana (L9).