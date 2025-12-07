Celebra la Navidad con juegos interactivos y actividades gratuitas para niños en el Centro Digitaliza Madrid

La Comunidad de Madrid organiza, por segundo año consecutivo, un amplio programa de actividades y juegos interactivos gratuitos, de temática navideña para niños de entre 6 y 12 años. Se celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, de 10.00 a 18.00 horas en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid, situado en la calle Embajadores, 181.
“Queremos promover el interés de los más pequeños por la ciencia, la tecnología y la innovación y los juegos son una herramienta clave para potenciar su curiosidad por la Inteligencia Artificial, la computación o la programación y que lo hagan de una forma segura, educativa y cercana para ellos”, ha avanzado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.
La Consejería instalará en el Centro una zona de realidad virtual que recreará un paseo en trineo tirado por renos, en el que los menores tendrán que ir recogiendo los objetos que encuentren por el camino; también simuladores con los que experimentarán la bajada por una montaña como si estuvieran practicando esquí o snowboard. Asimismo, podrán realizar actividades creativas con tecnología, diseñar sus propios robots, o crear un videojuego en 2D con Mario Bros como protagonista.
El espacio contará con fotomatón y videomatón de 360 grados, que se complementará con artículos para que los niños se disfracen antes de posar ante la cámara. Además, habrá talleres para hacer GIFs y fabricar chapas navideñas.
El Centro estará decorado con árboles de Navidad, luces, guirnaldas y áreas temáticas y cada una de las actividades estará coordinada por profesionales. La entrada será libre, aunque por actividad podrán concurrir entre 15-20 menores por sesión, con turnos rotativos, con el fin de garantizar la participación de todos.
El año pasado, un millar de niños pasaron en las mismas fechas por Digitaliza Madrid, donde disfrutaron de un suelo interactivo para construir muñecos de nieve virtuales, un taller de diseño de postales navideñas, puzles temáticos y retos tecnológicos en mesas táctiles.