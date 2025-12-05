Finaliza la construcción del centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha visitado esta mañana el nuevo centro cultural con biblioteca que el Ayuntamiento acaba de construir en el Ensanche de Vallecas. La dotación, que ha supuesto una inversión de 7,8 millones de euros, se pondrá en funcionamiento en los próximos meses.

El proyecto responde a la demanda ciudadana de esta zona en la que, dado el crecimiento del Ensanche de Vallecas, sus habitantes, con población joven por encima de la media frente a otros barrios del distrito, habían quedado fuera del área de influencia de otras dotaciones de este tipo situadas en Santa Eugenia y el casco histórico de Vallecas.

El nuevo equipamiento cultural está ubicado en la avenida de la Gavia y dispone de una superficie construida de 3.670 m2 distribuidos en cuatro plantas, tres de ellas sobre rasante. La planta semisótano albergará un auditorio con escenario y camerinos y una sala de ensayo y almacén. Además, también en este nivel, se sitúan otras estancias como aseos, vestuarios y cuartos destinados a instalaciones.

La atención al público, zona de exposiciones, ludoteca y hemeroteca se ubicarán en la planta baja, mientras que la planta primera acogerá una biblioteca y despachos y la segunda será donde se encuentren las salas de estudio y los despachos restantes.

13 nuevos equipamientos culturales desde 2019

Este nuevo centro cultural se unirá a los otros siete equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. Se trata del Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca), Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro), Centro Cultural Antonio López (Chamartín), centro cultural con biblioteca Marta Escudero-Francisco Umbral (Villaverde), ampliación del Centro Cultural Buenavista (Salamanca), biblioteca del Ensanche de Carabanchel y Centro Cultural de Valdebebas (Hortaleza). Además, en la actualidad se están construyendo otras cinco dotaciones culturales: espacio cultural del paseo del Prado, 30 (Centro), biblioteca de la calle de Silvano (Hortaleza), centro cultural con biblioteca de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo), centro cultural con biblioteca y auditorio de El Cañaveral (Vicálvaro) y centro cultural y juvenil de la calle del Canal de Panamá (Ciudad Lineal).

Todas estas dotaciones forman parte de ‘Madrid Capital 21’, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. A día de hoy, esa cifra ya ha sido superada y son 99 las dotaciones construidas o en construcción, 78 de ellas ya están finalizadas y otras 21 están en proceso, lo que suma una inversión de más de 536 millones de euros.

Esfuerzo inversor en el Ensanche de Vallecas

García Romero ha puesto en valor el esfuerzo inversor del Consistorio en materia de nuevos equipamientos en el Ensanche de Vallecas, que asciende a más de 58 millones de euros desde que Almeida es alcalde. En este sentido, el Área de Obras y Equipamientos ha levantado en este barrio el Centro Deportivo Municipal Juan de Dios Román, el Centro de Servicios Sociales María Echarri y Martínez, el Centro de Día de Alzheimer Carmen Sevilla, la Escuela Infantil José Gómez Gil, el Centro Logístico de Bomberos, el Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo Las Caracolas y el centro cultural con biblioteca de la avenida de la Gavia recién finalizado. Además, está construyendo una factoría industrial en el polígono de la Atalayuela y una nueva Casa Familias en la avenida del Ensanche de Vallecas.