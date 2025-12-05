Madrid reforzará la atención a sin hogar con un 18% más de plazas, una app móvil e intervención temprana

El Ayuntamiento ha celebrado hoy la jornada ‘Nuevos Retos sobre el Sinhogarismo en Madrid’, en la que se han evaluado las actuaciones realizadas en 2025 en el marco de la Estrategia Dignitas 2022-2027, que guía las políticas municipales de atención a las personas sin hogar. En el acto, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha informado de que el número promedio de personas en situación de calle en la ciudad ha descendido un 9 % en el último año y ha anunciado que la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar se reforzará en 2026 con la creación de 218 nuevas plazas de acogida e intervención social que permitirán abordar de forma temprana estas situaciones para evitar la cronificación.

Fernández ha puesto en valor en este foro que la intervención social realizada tanto por los Equipos de Calle como en los recursos de acogida de la red municipal ha conseguido que más de 330 personas sin hogar logren una salida a vida autónoma en 2025. “El proceso de atención a las personas sin hogar es lento y complejo, pero ya estamos viendo el resultado de tres años de trabajo bajo la Estrategia Dignitas: el número de personas en situación de calle ha disminuido y estas personas están recuperando sus proyectos de vida”, ha destacado.

Un nuevo centro de acogida y más viviendas

El delegado ha marcado también la hoja de ruta para seguir trabajando con aquellas personas que se mantienen en situación de exclusión. “Hemos detectado que el 27 % por ciento de las personas sin hogar tiene una trayectoria muy reciente en calle y debemos ofrecerles una respuesta social inmediata para evitar un mayor deterioro”. Para atender a este perfil concreto, ha indicado, el próximo año se pondrá en marcha el nuevo Centro de Acogida Salamina.

Fernández ha recordado, asimismo, que en 2026 comenzará a ejecutarse el nuevo contrato del programa ‘Housing First. Hogares para la autonomía’ con el que el Ayuntamiento ofrece alojamiento e intervención social en viviendas a personas en situación de calle. Como novedad, el número de plazas del programa aumentará de 100 a 142 y, gracias a eso, se ha creado un lote específico de 40 viviendas en las que se proporcionará acogida y atención a mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, que presentan una mayor vulnerabilidad.

Así, los recursos de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar se ampliarán de manera significativa en 2026, pasando de las 1.210 plazas actuales a 1.428, lo que supone un incremento del 18 %. Esta mayor capacidad de alojamiento y atención da continuidad al esfuerzo realizado este año para reforzar el personal de los Equipos de Calle, los profesionales que detectan y ofrecen atención social a las personas sin hogar en los 21 distritos, generando un vínculo de confianza con ellas para acercarlas a los servicios municipales. En 2025, se incorporaron 18 nuevos profesionales y la plantilla suma ya más de 60 personas (trabadores y educadores sociales, auxiliares de servicios sociales, psicólogos y mediadores).

Una aplicación para acercar los recursos a las personas en calle

Por otro lado, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha informado de que el pasado 1 de diciembre se puso en marcha Dignitas, una aplicación móvil que ofrece información a las personas sin hogar sobre los recursos municipales y de entidades que están a su disposición: centros de día, comedores, alojamientos, centros sanitarios, roperos o baños públicos.

De cada uno de ellos, se incluye ubicación geolocalizada con el Geoportal, datos de contacto y horarios, con la información en seis idiomas diferentes. Además, incluye alertas climatológicas que advierten ante jornadas de frío o calor extremo y cuenta con un chat en el que los usuarios pueden trasladar sus dudas, que responderán los Equipos de Calle.

Esta herramienta, apoyada y financiada por el Foro por Madrid, nace como un proyecto piloto y tiene como objetivo dar apoyo a los profesionales de los Equipos de Calle en su tarea de atención y vinculación con las personas sin hogar. Tal como ha explicado José Fernández, no es una herramienta para realizar intervención social, pero sí supone una nueva forma de comunicarse con todas las personas en situación de calle en la ciudad, especialmente con aquellas que rechazan la atención y el seguimiento por parte de los servicios municipales.

Una centena menos de personas en situación de calle que en 2024

Desde la implementación de la Estrategia Dignitas en el año 2022, el Ayuntamiento de Madrid apostó por sistematizar los datos recogidos en los informes diarios que realizan los Equipos de Calle para conseguir un dato objetivo, fiable y contrastable de la realidad de las personas sin hogar en la ciudad.

Como resultado de este procedimiento pormenorizado, se ha concluido que el promedio de personas en situación de calle en Madrid en 2025 es 1.015. En 2024, fueron 1.116 y en 2023, 1.032, por lo que se trata del menor número de personas sin hogar en la capital desde que empezó a aplicarse la Estrategia Dignitas, que pone el foco en recuperar los proyectos de vida de estas personas desde el reconocimiento de su dignidad.

Los distritos con mayor presencia de personas sin hogar son Centro y Arganzuela. El porcentaje de hombres es del 86 % y el de mujeres, del 14 %. Respecto a la edad, el tramo mayoritario es el comprendido entre 46 y 55 años (28 %), como el año pasado, seguido del de 36 a 45 años (23 %). El 44 % presenta alguna adicción y el 19 % tienen problemas de salud mental. Gracias a la intervención social facilitada por los Equipos de Calle, 148 personas que se encontraban en situación de calle han conseguido pasar a vida autónoma.

2.369 personas atendidas en centros de acogida y viviendas

En paralelo a esta intervención en calle, el Ayuntamiento dispone de una completa Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar dotada con 1.210 plazas distribuidas en recursos especializados en la asistencia a perfiles concretos para ofrecer una atención ajustada a las necesidades de cada usuario. La red está compuesta por seis centros de acogida (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca). Dispone de programas que se desarrollan en viviendas y que aplican las metodologías innovadoras ‘Housing First’ y ‘Housing LED’ y programas de intervención temprana dirigidos a mujeres (‘No Second Night’) y a jóvenes de entre 18 y 25 años (‘A Tiempo’).

Entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, en estos recursos se ha alojado y atendido a un total de 2.369 personas, 259 más que en el mismo periodo del año anterior. El 68 % son hombres y el 32 % mujeres. La red se encuentra cada vez más envejecida, siendo el tramo de edad mayoritario el de 56-64 años, seguida del de 46-55 años. El 43 % de los usuarios presenta alguna enfermedad crónica, el 43 % tiene alguna adicción y el 26 % problemas de salud mental. En 2025, 183 personas atendidas en estos recursos municipales lograron retomar una vida independiente.

Además, durante este año, 401 personas sin hogar han participado en programas de acompañamiento al empleo y 212 personas han accedido a un puesto de trabajo.

Premio Dignitas 2025

En el marco de la jornada ‘Nuevos Retos sobre el Sinhogarismo en Madrid’, el Ayuntamiento ha entregado el Premio Dignitas 2025, con el que se reconoce a entidades o personas contribuyen, desde una mirada humana excepcional y dignificadora, a prevenir y abordar la realidad de personas en situación de calle en la ciudad.

En esta ocasión, esta distinción la ha recibido Gaspar García, coordinador del programa ‘Despega’ de la entidad Bokatas, que participa de forma activa en la Mesa de Entidades, el foro en el que el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad coordina sus actuaciones con las entidades que trabajan en calle. Además, este año ha jugado un papel clave colaborando con los Equipos de Calle para ofrecer una atención social digna a las personas que pernoctaban en el Aeropuerto.