Cortada la circulación en la Línea 1 de Metro con 6 estaciones afectadas

El servicio de la Línea 1 de Metro de Madrid ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este viernes 5 de diciembre desde las 08:15 horas, dejando un total de 6 estaciones afectadas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte entre las estaciones de Ríos Rosas y Sol se ha debido a una «incidencia en un tren», no dándose más explicaciones, y se ha dado un «tiempo estimado de solución más de 15 minutos». A las 08:30 horas aún sigue cortado el servicio.

Aunque el corte en la Línea 1 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Ríos Rosas, Iglesia, Bilbao, Tribunal, Gran Vía y Sol, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.