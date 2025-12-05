Capturan al secuestrador del alunicero ‘Niño Juan’ durante un entrenamiento en Usera

Agentes de la Policía Nacional han logrado detener al supuesto responsable del secuestro exprés de Juan María Gordillo Plaza, alias ‘el Niño Juan’, un conocido delincuente con más de un centenar de arrestos en la capital. El arresto se produjo pasadas las 9 de la noche de este viernes, 5 de diciembre, en el distrito de Usera, culminando así una investigación que se inició tras el violento incidente de Halloween.

El sospechoso, que también posee un amplio historial delictivo por hechos similares, fue localizado por efectivos de paisano mientras participaba en un entrenamiento en un campo de fútbol, concretamente en el número 16 de la Avenida del Capricho.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó fugarse y se resistió activamente, agrediendo a los agentes e incluso solicitando la ayuda de sus compañeros de equipo para evitar la detención. Durante el cacheo, las autoridades intervinieron en su poder cuatro teléfonos móviles. El detenido ha pasado a disposición de la Brigada de Policía Judicial de Madrid.

El secuestro cinematográfico que conmocionó Carabanchel

La detención está vinculada a un violento asalto que se desencadenó la noche del pasado viernes, 31 de octubre, en el distrito de Carabanchel. Minutos antes de las nueve de la noche, en la calle Antonio López (cerca del Hotel Praga), Gordillo Plaza fue interceptado al volante de su vehículo, un Volkswagen Golf.

La operación de secuestro fue ejecutada con una precisión propia del crimen organizado. El vehículo de la víctima fue emboscado por al menos tres turismos de alta cilindrada, entre ellos modelos Audi Q7 y Audi Q5, que colisionaron intencionadamente contra el Golf para inmovilizarlo.

Tras el choque, la emboscada derivó en un intenso tiroteo que sembró el pánico entre los viandantes. Los agresores extrajeron a Gordillo Plaza de su coche a la fuerza, dejándolo abandonado con múltiples impactos de bala, y lo obligaron a subir a uno de los automóviles de la fuga, tomando la comitiva la dirección de la A-42.

Ajuste de cuentas y liberación con paliza

El historial de ‘el Niño Juan’, especialista en alunizajes y robos con fuerza que ha acumulado más de un centenar de detenciones, reforzó la principal hipótesis que ha manejado el Grupo 12 de Secuestros de la Brigada Provincial de Policía Judicial: un ajuste de cuentas de alta peligrosidad entre facciones criminales.

El conocido alunicero fue localizado con vida apenas 24 horas después, el sábado 1 de noviembre. Aunque Gordillo Plaza fue hallado con vida, presentaba múltiples lesiones compatibles con una severa paliza.

Pese a la violencia desplegada, la Policía Nacional ha mantenido la investigación abierta, ya que ni la víctima ni su entorno han presentado formalmente una denuncia, un comportamiento habitual en casos relacionados con el crimen organizado. Las pesquisas continúan activas para esclarecer la liberación, dar con el paradero de los demás captores y localizar los vehículos empleados en el asalto, uno de los cuales fue hallado vacío en la AP-41 con un extintor vaciado en su interior, un método usado para eliminar huellas y pruebas.