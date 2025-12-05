Madrugada trágica en la M-50 con un muerto y varios heridos en tres accidentes múltiples

La madrugada de este viernes, 5 de diciembre, ha registrado una sucesión dramática de accidentes de tráfico en la carretera de circunvalación M-50, que ha dejado una persona fallecida, un herido en estado grave y otros dos heridos leves.

Los servicios de emergencia han intervenido en tres siniestros múltiples distintos que han comprometido seriamente la seguridad vial de la circunvalación, localizados en los términos municipales de Madrid (Villa de Vallecas), Getafe y Fuenlabrada.

El accidente mortal, vinculado a un frenazo

El suceso más trágico ha tenido lugar en el kilómetro 53 del anillo exterior de la M-50, en Fuenlabrada, alrededor de las 02:30 horas. Un conductor de 49 años ha perdido la vida tras colisionar con su turismo contra un camión de gran tonelaje, presumiblemente a consecuencia de un fuerte frenazo en la vía.

Las autoridades que lo investigan han barajado la posibilidad de que esta frenada brusca haya sido provocada por la cercanía del accidente posterior de un camión de cerveza, ocurrido apenas unos tres kilómetros antes.

Choque y vuelco con 20 toneladas de cerveza en Getafe

Unos minutos antes, en el kilómetro 50, a la altura de Getafe, ha ocurrido el accidente que ha provocado el corte de la calzada. Un camión cargado con 20 toneladas de cerveza ha volcado sobre la vía tras chocar contra un coche.

Cientos de cajas han quedado esparcidas en la carretera. Aunque el siniestro ha sido muy aparatoso, solo ha dejado dos heridos de carácter no grave. El conductor del camión ha sido trasladado al Hospital de Getafe debido a lesiones leves, mientras que el conductor del turismo solo ha necesitado atención médica en el lugar del accidente.

Cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han estado realizando tareas de aseguramiento del vehículo, han controlado un derrame de combustible y han limpiado la vía. Por su parte, efectivos de la Guardia Civil se han ocupado de regular el tráfico y gestionar los desvíos.

Colisión múltiple contra vehículos de conservación en Villa de Vallecas

Finalmente, unas horas después un tercer impacto ha tenido lugar en el kilómetro 36 del anillo interior de la M-50, en el sector de Villa de Vallecas. Un tráiler ha colisionado violentamente contra otro camión y una furgoneta del servicio de conservación de carreteras que se encontraban detenidos en la vía por una avería del segundo.

El conductor del vehículo causante ha sufrido politraumatismos y ha sido estabilizado por los equipos del SAMUR-Protección Civil, que han catalogado su estado como potencialmente grave. Posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han procedido a retirar el vehículo siniestrado y han asegurado los implicados, mientras que agentes de Tráfico de la Guardia Civil ha iniciado la elaboración del atestado correspondiente.