Problemas de circulación en la Línea 9 de Metro con 11 estaciones afectadas

La Línea 9 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras que están afectando a un total de 11 estaciones del suburbano, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas han dado comienzo esta tarde de jueves, 4 de diciembre, sobre las 20:50 horas, entre Puerta de Arganda y Príncipe de Vergara, en ambos sentidos. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, aunque se ha indicado a que se debe a una «incidencia en un tren».

A las 21:20 horas aún se mantiene la incidencia. En total hay 11 estaciones afectadas, cuya relación es: Príncipe de Vergara, Ibiza, Sainz de Baranda, Estrella, Vinateros, Artilleros, Pavones, Valdebernardo, Vicálvaro, San Cipriano y Puerta de Arganda.

