Hortaleza acoge la muestra ‘Belenes del Mundo’ con piezas exclusivas de los 5 continentes

La exposición ‘Belenes del Mundo’ de la colección Basanta-Martín, una de las colecciones belenísticas privadas más importantes, ha llegado al distrito de Hortaleza de la mano del Área de Cultura, Turismo y Deporte. El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha inaugurado esta muestra que se podrá visitar en el Centro Cultural Carril del Conde hasta el próximo 3 de enero, de lunes a domingo.

Pérez ha reconocido “el extraordinario trabajo” de su director artístico, Antonio Basanta, “por esta colección sorprendente, excepcional y de alto valor que llega al distrito para reforzar la programación navideña”.

La Junta Municipal de Hortaleza ha adecuado una sala de este centro cultural para acoger parte de la Colección Bastanta-Martín, formada por más de 4.000 grupos belenísticos procedentes de 158 países con más de 25.000 figuras que datan del siglo XVIII hasta la actualidad, realizadas en más de 200 materiales distintos como barro, madera, vidrio o metal.

Instaladas en mesas expositivas y vitrinas, la selección expuesta en Hortaleza abarca conjuntos belenísticos y piezas exclusivas y de autor procedentes de diversas escuelas artesanales internacionales procedentes de Europa, Oceanía, Caribe, América Latina, África y Asia. Los visitantes podrán contemplar, por ejemplo, el haitiano belén del esclavo, el colorista belén de los ejecutivos de Burkina Fasso y piezas de Kenia y Tanzania, el belén en papel picado mexicano o el belén del Chinchorro (inspirado en culturas precolombinas).

La exposición ‘Belenes del Mundo’ también se puede visitar en el Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa – Aravaca), el Centro Sociocultural Eduardo Chillida (Moratalaz), el Centro Sociocultural Santa Petronila (Villaverde) y el Centro Cultural Galileo (Chamberí).