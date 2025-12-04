Abre al público el tradicional Belén Napolitano del Palacio Real de Madrid

Patrimonio Nacional abre al público el Belén del Príncipe del Palacio Real de Madrid desde este viernes 5 de diciembre hasta el lunes 5 de enero. El montaje de este año tiene dos espacios protagonistas: la Casa del Labrador de Aranjuez, abierta al público este mes de octubre tras una profunda rehabilitación, y la Real Botica, cuya reapertura está prevista para junio de 2026 con el patrocinio del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. Esta Navidad, el Belén rinde homenaje a Daniel Guindulain Granados, técnico de Colecciones Reales en Patrimonio Nacional, uno de sus principales artífices, fallecido recientemente.

El Belén del Príncipe incluye esta Navidad más de 200 figuras. Entre ellas hay algunas ya clásicas, como el cuarteto que toca los Stradivarius del Palacio Real, la taberna donde los típicos personajes napolitanos están comiendo y bebiendo, la biblioteca donde se pueden distinguir diminutos ejemplares manuscritos o los tendederos repletos de ropa en las casas. Además de la Casa del Labrador y de la Real Botica, que incluye una figura del farmacéutico real y el laboratorio, como novedad este 2025 hay tres figuras de alabarderos cedidos por el Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey.

El belén napolitano del Palacio Real de Madrid tiene su origen en el iniciado por Carlos III para su hijo, el Príncipe de Asturias y futuro rey Carlos IV, en el siglo XVIII. En los años 90 del siglo XX fue ampliado con caseríos, figuras y finimenti realizados en talleres napolitanos tradicionales. En el siglo XXI, el equipo de Restauración de Patrimonio Nacional sigue creando cada año nuevos elementos, figuras y arquitecturas, ampliándolo paulatinamente. El montaje del Belén es un trabajo colectivo de la institución en el que participan prácticamente todos los talleres y departamentos como jardinería, escultura, ebanistería, cantería o sastrería.

Información práctica de los belenes de Patrimonio Nacional

El belén del Palacio Real de Madrid estará abierto de forma gratuita de lunes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas (último acceso a las 17:00 horas), y domingos de 10:00 a 16:00 horas (último acceso a las 15:00 horas). Los días 24 y 31 de diciembre el último acceso será a las 15:00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero permanecerá cerrado en jornada completa.

El belén del Real Monasterio de la Encarnación está compuesto por figuras de José Luis Mayo y manufacturas de Olot, e incluye una reproducción de la fachada del propio monasterio. Este abrirá del 1 de diciembre al 7 de enero, y podrá verse de martes a sábado, de 10:00 a 13:45 horas y de 16:00 a 18:15 horas. El horario en domingos y festivos será de 11:00 a 14:00 horas, salvo durante la celebración de misa de las 12:00 y las 13:00 horas.

En el Real Monasterio de Santa Isabel se montan dos belenes: un belén popular tradicional, compuesto por figuras de José Luis Mayo, y un belén napolitano, con figuras inspiradas en los modelos del siglo XVIII, que destacan por su elegancia y riqueza escenográfica. Ambos se podrán ver del 1 de diciembre al 7 de enero, de martes a sábado, de 10:00 a 13:45 horas y de 16:00 a 18:15 horas, y en domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

El belén del Monasterio de las Descalzas Reales es un conjunto de carácter popular, con figuras procedentes de Olot y casas y paisaje de Judea. Este belén abrirá del 16 de diciembre al 5 de enero, de martes a sábado, de 10:00 a 13:45 horas y de 16:00 a 18:15 horas, y los domingos y festivos, de 11:00 a 14:45 horas, excepto durante la misa de las 12:00 horas.

El acceso a los belenes de los tres monasterios es gratuito. Permanecerán cerrados todos los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y 6 de enero.

Actividades educativas

Como parte de su programación educativa, Patrimonio Nacional organiza una visita con taller al Palacio Real de Madrid. La propuesta, dirigida a familias con niñas y niños de 6 a 12 años, se desarrollará los días 20, 21, 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 y el 4 de enero. Durante las sesiones se realizará una visita al montaje de este año para descubrir su historia, para después realizar un taller para que cada familia cree su propio belén, utilizando materiales reciclados de los talleres de restauración de Patrimonio Nacional.

Además, vuelve un año más la ruta de belenes “Caminito de Belén”. La propuesta consiste en completar un pequeño cuaderno didáctico consiguiendo sellos al visitar los belenes del Palacio Real y de los monasterios de La Encarnación, las Descalzas Reales y Santa Isabel. Al conseguir tres sellos, se podrá ir a la Galería de las Colecciones Reales a recoger un pequeño obsequio y, además, entrar de forma gratuita a la exposición “Juguetes Reales” que se inaugura el próximo 16 de diciembre.

Por último, la propia Galería de las Colecciones Reales celebra unas sesiones de cuentacuentos para familias con niñas y niños de 4 a 10 años. Se realizarán los días 20 y 21 de diciembre, y consistirán en visitas comentadas para conocer algunas de las piezas más destacadas de la Galería, con relatos llenos de magia que servirán también para dar la bienvenida a la época navideña. Esta actividad se desarrolla gracias a la colaboración de la Fundación ADEY