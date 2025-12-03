Cultura y Ocio

Tesoros de la clausura: exposición inédita de Niños Jesús en el Monasterio de las Comendadoras (Madrid)

El Monasterio de las Comendadoras de Santiago inaugura una muestra única y conmovedora que saca a la luz imágenes religiosas que han permanecido siglos custodiadas dentro de la clausura monástica.

La exposición, titulada «Niños Jesús», estará abierta al público en el coro bajo del monasterio (plaza de las Comendadoras, 10) desde el 3 de diciembre hasta el 3 de enero. Esta es la primera vez que estas figuras, testigos de la oración y la devoción de generaciones de monjas, se exponen al mundo exterior.

Un encuentro con la ternura de la Navidad

Las imágenes invitan a los asistentes a una reflexión profunda sobre el «misterio del Dios hecho Niño». El objetivo de la muestra es ofrecer una «ocasión única» para que el público se «deje emocionar por la luz de la Navidad y renueve la fe ante la inocencia del Emmanuel que viene a habitar entre nosotros».

La exposición busca conectar a los visitantes con la ternura y el fervor espiritual que estas piezas han representado para la comunidad de hermanas.

Horarios y precios

La muestra estará disponible para su visita en los siguientes horarios:

  • Martes a viernes: 10:30 a 14:00 h y 15:00 a 18:00 h.
  • Sábados: 12:30 a 18:00 h.
  • Domingos, lunes y festivos: Cerrado.

Los precios de entrada son los siguientes (se debe consultar la página oficial para verificar el cumplimiento de la normativa BIC en los descuentos):

Categoría Precio
Entrada General 10 €
Mayores (más de 65 años y pensionistas) 8 €
Jóvenes (12-18 años) 5 €
Grupos 6 €
Visita Guiada 15 €

