Frustrada una oleada de asaltos en Puente de Vallecas: 3 detenidos con útiles para allanamientos

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han interceptado a tres hombres de mediana edad y nacionalidad albanesa por su presunta vinculación con robos a viviendas, tras localizar en su vehículo una dotación completa de herramientas destinadas a la violación de cerraduras. Los hechos tuvieron lugar en el distrito de Puente de Vallecas.

La intervención se originó este sábado, 30 de noviembre, cuando una unidad que patrullaba la zona observó un turismo que infringía las normas de circulación, al tener una rueda montada sobre la acera. La presencia de los tres ocupantes, todos de nacionalidad albanesa, generó recelo en los funcionarios: los hombres estaban ataviados con ropa de color oscuro, y uno de ellos ocultaba su cabeza con una capucha.

La inspección del vehículo confirmó las sospechas. En el interior del coche se requisaron guantes negros y, en el maletero, un conjunto de elementos característicos de los grupos dedicados al allanamiento. Entre los efectos incautados se encontraban destornilladores, junto con botes de pegamento y laca, materiales frecuentemente utilizados para manipular o inutilizar los mecanismos de cierre de los inmuebles.

Tras el hallazgo del equipo, los efectivos policiales procedieron a una revisión exhaustiva del entorno. Este rastreo permitió constatar que varias puertas de domicilios cercanos habían sido objeto de intentos de robo, presentando claros indicios de que sus cerraduras habían sido forzadas.

Ante la evidencia del material incautado y los indicios de manipulación en los cierres de las propiedades, los tres hombres fueron inmediatamente detenidos bajo la acusación de un delito de robo con fuerza.