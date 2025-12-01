Molestias digestivas en Madrid: la microbiota, clave según expertos

En Madrid, cada vez más personas consultan por hinchazón, gases, diarrea intermitente o digestiones pesadas. Aunque estos síntomas suelen atribuirse al estrés o a comer con prisa, numerosos especialistas coinciden en un origen común: el desequilibrio de la microbiota intestinal.

La microbiota —el conjunto de microorganismos que viven en el intestino— influye en la digestión, en la energía diaria e incluso en el estado de ánimo. Cuando se altera, aparece la disbiosis, una condición silenciosa que afecta a un alto porcentaje de adultos y que explica por qué muchos madrileños presentan molestias digestivas aun cuando sus análisis clínicos parecen normales.

Por qué ocurre más en Madrid

Profesionales sanitarios señalan tres factores que están potenciando estos problemas en la capital:

Estrés crónico: El ritmo laboral y los desplazamientos influyen directamente en el eje intestino-cerebro, afectando al tránsito intestinal.

El ritmo laboral y los desplazamientos influyen directamente en el eje intestino-cerebro, afectando al tránsito intestinal. Alimentación irregular: Comer rápido o recurrir con frecuencia a ultraprocesados daña la mucosa intestinal.

Comer rápido o recurrir con frecuencia a ultraprocesados daña la mucosa intestinal. Uso repetido de medicamentos: Especialmente antibióticos y antiácidos, conocidos por alterar la flora intestinal.

Un artículo del Journal of Gastroenterology destaca que “los desequilibrios de microbiota pueden generar síntomas persistentes sin una lesión evidente”. De ahí la importancia de detectar señales tempranas.

Los síntomas que deben vigilarse

Especialistas recomiendan prestar atención si se presentan:

Hinchazón casi diaria

Alternancia entre diarrea y estreñimiento

Gases excesivos

Malestar intestinal en situaciones de estrés

Cansancio prolongado sin causa clara

Cuando estas molestias se repiten, puede ser útil revisar hábitos alimentarios y considerar estrategias que apoyen la recuperación de la microbiota, como el uso de simbióticos (probióticos + prebióticos).

El papel de los simbióticos

Estudios recientes muestran que los simbióticos ayudan a repoblar la flora intestinal, fortalecer la mucosa digestiva y mejorar el tránsito. En España, su uso se ha extendido especialmente en personas con disbiosis asociada al estrés o a la alimentación irregular.

Winbiota explica cómo combinar probióticos, prebióticos y omega 3 para favorecer el equilibrio intestinal de manera estructurada. Además, quienes buscan orientación personalizada pueden consultar la guía, que ayuda a identificar la fórmula más adecuada según los síntomas.