Ayuso advierte que ETA «prepara su asalto a País Vasco y Navarra» mientras «sostiene» a Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un encendido discurso este domingo en el Templo de Debod, durante un acto organizado por el Partido Popular contra el actual Gobierno al que han asistido también los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, el actual rpesidente nacional del PP Alberto Núñez Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La líder madrileña elevó el tono de la confrontación al declarar que el presidente Pedro Sánchez está siendo mantenido en el poder por una alianza que permitiría a la extinguida ETA estar «preparando su asalto al País Vasco y Navarra«. Ayuso sugirió que el Ejecutivo central se sustenta sobre una base de corrupción que no es financiera, sino institucional, afirmando que es «blanquear» a Bildu y hacerlo «fundamental» la «peor trama de corrupción que puede haber«.

Críticas a la tibieza política y la «mafia»

La dirigente del PP criticó a aquellos sectores que, a su juicio, optan por la pasividad ante la situación. Dirigió un mensaje a los moderados en el debate público, reivindicando la necesidad de confrontar la realidad política sin complejos: «El tibio incomodado, que tanto abunda en las tertulias, puede seguir mirando para otro lado mientras confunde moderación con cobardía, que es lo que está pasando. Así que aquí les digo otra cosa, los esguinces de cuello para los tibios, los que caminamos de frente, no tenemos esos dolores«.

Ayuso acusó a los socios del Gobierno de ser una «mafia de corrupción» que tiene como objetivo central bloquear la alternancia democrática. En este contexto, sostuvo que el leitmotiv de sus vidas es «que no gobierne el otro. Que ser de izquierdas o de derechas pese más que ser decente y hacer las cosas bien«. Además, denunció que esta coalición está intentando «abrir viejas heridas» en la sociedad española.

El riesgo de la «dictadura» y la mentira como programa

La presidenta madrileña insistió en que el país atraviesa «su momento más crítico» en democracia. Hizo un llamamiento a los ciudadanos para que no acepten la anomalía política como norma, trazando paralelismos históricos y geográficos.

La líder del PP en Madrid advirtió sobre el peligro de la mentira en la política, especialmente con un presidente que tildó de «perdedor». Declaró que los españoles no deben acostumbrarse a que «la mentira sea el programa electoral«, pues «Así es como llegó (Nicolás) Maduro al poder y así es como Maduro se mantiene en él«.

Acto seguido, pidió a los españoles no caer en la complacencia, ya que «Por favor, no nos acostumbremos a lo que no es normal. Así comienzan todas las dictaduras«. Para la presidenta, el país está «literalmente abandonado», una situación que dejará una «herencia tremenda» y un deterioro institucional visible ante el mundo.

Acusaciones de traición e inmoralidad

La presidenta fue explícita al considerar que la colaboración gubernamental con la formación vasca representa la máxima deslealtad al país, al afirmar que no hay «mayor traición a España que esto«. Ayuso cerró su intervención cargando contra la falta de decencia y la hipocresía en la acción del Gobierno: «Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si los españoles fueran idiotas«.

Criticó que se intente gobernar con España «partida en dos» y mediante la fabricación de bandos. Finalmente, la presidenta censuró la forma en que la coalición llegó al poder (con una moción «falsa» y promesas de «desguazar el Código Penal») y la forma en que se mantiene: «comprando voluntades con las instituciones y con el dinero de todos los españoles«.

Foto: PP de Madrid.