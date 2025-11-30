Una mujer grave tras atragantarse en Arganzuela (Madrid)

Una mujer de 68 años de edad ha sido ingresada en el Hospital 12 de Octubre en estado grave después de sufrir una parada cardiorrespiratoria (PCR) causada por un atragantamiento en un restaurante situado en el distrito madrileño de Arganzuela.

El servicio de Emergencias Madrid informó que la llamada de aviso se recibió sobre las 4 de la tarde de este domingo. El éxito inicial de la reanimación se atribuye, en gran parte, a la intervención inmediata de una persona que se encontraba en el mismo local.

La RCP ciudadana, factor clave

Según detallaron los equipos de SAMUR-Protección Civil que acudieron al lugar, una comensal que presenció el incidente actuó con rapidez crucial. Esta persona inició las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y localizó y utilizó un Desfibrilador Semiautomático (DESA) disponible en el establecimiento.

Los sanitarios del SAMUR consiguieron estabilizar a la mujer, revirtiendo la parada que padecía. Posteriormente, fue trasladada en estado grave al hospital de referencia. El convoy sanitario contó con la colaboración de Policía Municipal de Madrid y Agentes de Movilidad de Madrid para garantizar un traslado rápido y seguro.

Los servicios de emergencia han reiterado la importancia crítica de la figura del primer respondiente en las emergencias. La capacidad de los ciudadanos para detectar una situación grave, saber iniciar la reanimación cardiopulmonar y utilizar un desfibrilador antes de la llegada de los profesionales, es un factor determinante para la supervivencia.

Para aquellas personas interesadas en adquirir esta formación vital, SAMUR-Protección Civil ha puesto a disposición recursos en línea.