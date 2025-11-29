Canillejas acoge este domingo la 45ª edición del prestigioso Trofeo José Cano

Canillejas acoge un año más el Trofeo José Cano, la carrera internacional popular que recorre el barrio y que es una de las pruebas españolas en ruta más prestigiosa. Una edición especial prevista para el domingo 30 de noviembre cuando se cumple el 45ª aniversario de una carrera que se ha celebrado ininterrumpidamente desde su nacimiento el 23 de noviembre de 1980.

La popular carrera de 10 kilómetros regresa a las calles este año contando de nuevo con la colaboración de Skechers. Una carrera que tiene una conexión especial con el barrio y que ha contado entre sus vencedores con corredores como el oro olímpico Kipruto, el campeón del mundo de cross Simon Karori y el ganador del maratón de Nueva York Steve Jones.

El Trofeo Pepe Cano lleva 45 años fomentado la actividad física entre la gente joven y los niños y considera a los más pequeños tan protagonistas como a los corredores adultos. La carrera cuenta cada año con distancias adaptadas a sus edades y capacidades físicas.

En las últimas ediciones, cerca de 750 niños y niñas han acudido a la mítica salida localizada en la Calle Esfinge -menos los menores de seis años, que suelen salir desde la calle Néctar-, ilusionando a sus padres y presentando su candidatura a jóvenes promesas del atletismo.