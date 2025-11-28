Los primeros edificios de la Solana de Valdebebas podrán comenzar a construirse en 2026

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Obras y Equipamientos, ha autorizado la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación en la Solana de Valdebebas, el ámbito de más de un millón de metros cuadrados de superficie situado en el distrito de Hortaleza, entre la radial 2 y el municipio de Alcobendas, al oeste del Encinar de los Reyes. Los trabajos de urbanización comenzaron el pasado mes de enero y, tras la firma de esta autorización, las obras de construcción de los primeros edificios podrán iniciarse a lo largo de 2026.

El desarrollo contará con 1.393 viviendas, entre unifamiliares y colectivas, de las que 637 (el 46 %) dispondrá de algún tipo de protección. De ellas, el Ayuntamiento promoverá 422. En cuanto a la actividad comercial, se presentará en dos formatos: comercio de proximidad en las plantas bajas de los edificios residenciales situados en torno al eje central y dos parcelas de uso exclusivo comercial, una central para una superficie edificable de 5.000 m² y otra, al oeste, para 3.000 m².

Además, el proyecto destina 46.500 m² a redes públicas de servicios colectivos (equipamientos, servicios públicos y deportivos), 141.500 m² a viario local y 45.000 m² a vía pública principal. Todo ello se complementa con una reserva de 104.000 m2 de suelo para usos dotacionales privados que den servicio a los vecinos de Madrid.

Más de una cuarta parte del ámbito serán zonas verdes

El proyecto de urbanización de la Solana de Valdebebas, que está siendo financiado y ejecutado por la junta de compensación del ámbito con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos, ordena los usos y las edificaciones de manera que el paisaje urbano se integra con el medio natural en una relación respetuosa y productiva para ambos. Se proyectan 292.000 m² de zonas verdes, se preservan el arroyo de Valdebebas y sus vaguadas, se prevé la ampliación y finalización del parque forestal de Valdebebas-Felipe VI existente y se diseña un nuevo trazado para la vereda de los toros, la antigua vía pecuaria que se amplía desde los 18.300 m² de superficie a los 27.000 m². Además, se recupera el antiguo mirador de La Solana, un punto elevado situado en una posición muy céntrica, que se convertirá en espacio de encuentro, con vegetación y árboles pensados para remarcar su valor simbólico.

Toda la intervención tiene como eje central el espacio público, nexo de relaciones sociales y culturales. Por eso, el proyecto potencia la movilidad peatonal y ciclista y se marca como objetivo facilitar el acceso al transporte público, reducir el tráfico motorizado privado en los desplazamientos internos y evitar el tráfico de paso.

La Solana fue tierra de cultivo, parte de una amplia extensión de campos de labranza situados a una distancia accesible desde los núcleos de población próximos, pero hoy es un espacio vacante de 109 hectáreas sin uso agrícola entre el suelo urbanizado de La Moraleja y el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI, que se pretende recuperar y poner en valor con esta actuación.