Muere un hombre en el incendio de su vivienda en Villaverde

Un varón de 50 años de edad ha perdido la vida durante la madrugada de este viernes, 28 de noviembre, a causa de un incendio declarado en su vivienda ubicada en el distrito madrileño de Villaverde.

El cuerpo fue hallado por los bomberos en el interior del domicilio mientras realizaban las labores de extinción. El suceso ha tenido lugar en un inmueble ubicado en la calle del Afecto. Las autoridades han recibido la alerta de emergencia cerca de las 5 de la madrugada.

Dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al lugar de los hechos. El fuego, de dimensiones reducidas, ha podido ser controlado con rapidez por los efectivos. Durante la revisión del inmueble, los bomberos han localizado en una de las estancias a un hombre de mediana edad que, lamentablemente, ya había fallecido.

Los servicios sanitarios del SAMUR-Protección Civil también han intervenido en el lugar del incendio. A pesar de la asistencia, el personal médico solo ha podido confirmar el deceso de la víctima.

En la operación han colaborado también agentes de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional, quienes han abierto una investigación para determinar las causas que originaron el fuego y las circunstancias que rodean el fallecimiento.