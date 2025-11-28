Más de 20 mercadillos navideños en Madrid que no te puedes perder

Una de las mayores tradiciones de la navidad madrileña son los múltiples mercadillos navideños tradicionales que se montan por toda la ciudad. Una excelente oportunidad para encontrar en sus casetas los regalos necesarios para estas fiestas.

Como es habitual cada año, el Mercado de Navidad de la Plaza Mayor (27 nov al 31 dic en 2025) regresa para celebrar estas fiestas con todos aquellos que quieran acercarse y recorrer sus 104 casetas. La Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor acoge a todos los vendedores en este enclave madrileño para ofrecer sus productos navideños donde se pueden encontrar principalmente belenes, adornos navideños y artículos de broma.

Pero no es el único mercadillo navideño que acoge el centro de Madrid. En la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, también se pueden encontrar habitualmente los tradicionales puestos navideños. La Plaza de Isabel II suele contar con varios puestos donde los madrileños y turistas podrán realizar alguna compra navideña, al igual que la Plaza de España que normalmente acoge La Navideña, que incluye mercadilllo y pista de hielo (25 de noviembre al 11 de enero en 2025).

Por otro lado, en el Paseo de Recoletos, en el tramo entre Colón y Cibeles, se lleva a cabo la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid (1 al 30 dic en 2025) en la que participan más de 150 artesanos de toda España. Un lugar ideal para encontrar regalos de Navidad únicos, desde joyería, bisutería, hasta juguetería, sombrerería y encuadernación, pasando por cerámica, marroquinería, alfarería y textil.

Y muchos más

Madrid Río acoge tradicionalmente un mercadillo navideño detrás de la Casa del Reloj y junto a Matadero (zona posterior de la Nave de Terneras en Madrid Rio. Se compone de una veintena de casetas de alimentación, productos típicos navideños y artesanía. En la zona de Madrid Río y la Casa de Campo, concretamente en el Puente del Rey, se suele instalar Navidad en el Río, un recinto donde poder disfrutar de diferentes atracciones navideñas, como una pista de trineos, una pista de hielo para patinaje, puestos de hostelería y un pequeño mercado con productos de Navidad.

También puedes encontrar un regalo interesante o adornos en el tradicional Mercadillo Navideño inglés de la Iglesia anglicana Saint George’s Church (13 dic en 2025), en el Mercadillo de Navidad de El Corte Inglés Castellana (13 nov al 5 ene en 2025) o en el Mercadillo Navideño alemán / Adventsbasar, de la Comunidad Evangélica de Madrid de habla alemana (28 al 30 nov en 2025).

A cubierto puedes disfrutar de la edición navideña del Mercadillo del Gato (en 2025: Gran Vía, 13 : 12 dic al 6 ene), un mercadillo pop up de lo más chic y de la edición invernal del Mercado del Encanto (en 2024: Gran Vía, 13 : 6 al 8 dic).

En 2025 también podemos disfrutar del Caleido Christmas Market (12 dic al 5 ene), que incluyó la celebración del famoso concurso The Burger Cup; del Madrid Craft Week – XMAS 2024, con la mejor artesanía (por confirmar), del Christmas Market Hotel Emperador (por confirmar) y de las ediciones navideñas del Mercado de las Flores Vogue (por confirmar), del Mercado de las Ranas (13 y 20 dic en 2025), del Mercado de Motores (13 y 14 dic), [The Festival] by SALESAS (21 dic), del Christmas Market by Eleven People & Only YOU Hotels (5 a 7 dic), del Madrid Vegan Market – Edición especial Navidad (14 dic) o del Pop Arq Store – Edición Navidad (13 y 14 dic).

Además, del 22 noviembre y hasta finalizar la Navidad, el Convento de las Comendadoras de Madrid abre sus puertas al dulce sabor de la tradición. Podrás disfrutar de su deliciosos dulces artesanos elaborados por las monjas Comendadoras de Toledo, preparados con cariño y siguiendo recetas que han pasado de generación en generación.

En las afueras de Madrid, tampoco puede faltar una visita al Mercado de las Conchas de Artesanía (en 2025: Casa Verde de Torrelodones, 13 y 14 dic) que en sus ediciones apuesta por los artesanos y diseñadores nacionales.