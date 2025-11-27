Madrid comprará 11 nuevos vehículos pesados para sus Bomberos por 6,4 millones de euros

La Junta de Gobierno municipal ha acordado hoy autorizar el contrato mixto de suministro y servicios de mantenimiento de vehículos pesados y maquinaria para el Cuerpo de Bomberos de Madrid para nueve vehículos pesados y dos semirremolques Se trata de tres lotes con un presupuesto base de licitación total de 6,4 millones de euros (6.486.713) y una duración de cinco años, según ha informado la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

Se trata, en concreto, de dos camiones de rescate de vehículos pesados, dos remolques góndola, cinco unidades de maquinaria para movimiento de tierras y dos brazos articulados de 60 metros, todos ellos incorporan tanto las últimas mejoras técnicas como los sistemas de seguridad y protección ambiental que ha ido desarrollando el mercado. Incluye también el contrato de mantenimiento de los vehículos que se suministren, minimizándose los tiempos de reparación y reduciéndose significativamente las incidencias en la ejecución de estas tareas, con el objetivo de garantizar una eficiente puesta a disposición de los vehículos para prestar el servicio.

Sanz ha explicado que “para proporcionar una respuesta eficaz, coordinada y técnicamente adecuada a cada riesgo específico se precisa no solo de la capacitación de nuestros bomberos, sino también de una importante dotación de medios materiales, incluida una flota integrada por vehículos de diferentes tipologías que estén equipados específicamente para las diversas intervenciones que han de afrontar”. Según ha señalado Sanz, “es imprescindible mantener una flota actualizada en términos técnicos y de vida útil”.

Plan para renovar la flota del Cuerpo de Bomberos

Para ello, el Ayuntamiento inició en el pasado mandato un plan operativo de actualización y ampliación de flota de vehículos del Cuerpo de Bomberos (Plan Operativo de Flota de Bomberos 2019-2029), del que forma parte el contrato hoy autorizado, que pretende repartir el esfuerzo económico y de adaptación técnica a lo largo de varios años, de manera que se cubran las necesidades del servicio y se mantenga una flota plenamente operativa, moderna y lo más uniforme posible, dotando así a los bomberos municipales de la capital de los mejores medios y equipos para desempeñar del mejor modo posible su trabajo en beneficio de todos los madrileños.

El Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en la mejora de los equipamientos y medios del Cuerpo de Bomberos. El pasado mes de septiembre, ya se autorizó por parte de la Junta de Gobierno un nuevo contrato de mantenimiento de los vehículos propiedad del cuerpo, con un gasto de casi un millón de euros (958.215), y poco antes se incorporaron 15 nuevos vehículos pesados para la intervención en siniestros (cinco camiones y diez furgones con funciones específicas).

La renovación prevista de la flota incluye un total de 124 vehículos (25 vehículos pesados, 43 de primera salida, nueve de rescate de vehículos pesados, góndolas y maquinaria auxiliar y 47 más de rescate y trabajo en altura, contenedores, autobuses y salvamento acuático) en diversas fases, con un coste total de 62 millones de euros. En el anterior mandato, se incorporaron cerca de un centenar de vehículos al cuerpo.

El Ayuntamiento de Madrid consolidará una flota para el Cuerpo de Bomberos de Madrid de 239 vehículos a mediados del próximo año (163 pesados y 76 ligeros), lo que supone un 14,3 % más de vehículos que los que había en 2019 (209: 136 pesados y 73 ligeros).