Aprobada la construcción de un pabellón polideportivo cubierto en Sanchinarro

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto para la construcción de un pabellón polideportivo cubierto en Sanchinarro, en el distrito de Hortaleza. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno. Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, cuentan con un presupuesto base de licitación de 10 millones de euros.

La dotación, que estará ubicada en la calle Oña, 18, responde a una histórica demanda vecinal. El equipamiento tendrá una superficie construida de más de 4.200 m2 y se dividirá en dos volúmenes unidos entre sí bajo rasante mediante un patio inglés que permitirá la entrada de luz natural y ventilación a los espacios interiores.

El cuerpo oeste albergará la pista polideportiva, diseñada para la práctica de baloncesto, fútbol sala o voleibol, así como un graderío para 126 personas bajo el cual se ubicarán una zona destinada a los árbitros, enfermería, aseos y vestuarios. El cuerpo este contará en su planta baja con zona de acceso y control, área administrativa y dos salas multiusos, mientras que en la planta sótano se ubicarán vestuarios y espacios técnicos.

Madrid Capital 21: 77 equipamientos construidos y 22 en construcción

Esta nueva dotación forma parte de ‘Madrid Capital 21’, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. A día de hoy, esa cifra ya ha sido superada y son 99 las dotaciones construidas o en construcción, de las que 77 ya están finalizadas y otras 22, en proceso.

Apuesta por las dotaciones deportivas

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde se han invertido más de 72 millones de euros en la construcción de 14 nuevos equipamientos deportivos que incluyen, entre otros, varios centros deportivos, un pabellón de vóley playa, campos de beisbol y de rugby o las nuevas piscinas de verano de Barajas y Tetuán, las primeras que se construyen desde hace tres décadas.

Asimismo, en la actualidad, se están construyendo otros tres centros deportivos: el CDM de la calle Ricardo Damas (Arganzuela), el pabellón de Las Rosas (San Blas-Canillejas) y el campo de rugby y fútbol de Entrevías (Puente de Vallecas). Así, al final del presente mandato, desde el Área de Obras y Equipamientos se habrán añadido en total, al menos 17 nuevos equipamientos deportivos a la red municipal.

A ello, hay que añadir las reformas en dotaciones deportivas ya existentes. En este sentido, desde 2019, el Área de Obras y Equipamientos ha invertido más de 180 millones de euros en la reforma de más de 48 equipamientos deportivos municipales de los 21 distritos.