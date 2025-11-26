La falta de medicamentos persiste en Madrid: antibióticos, antidepresivos y antiepilépticos

Aunque en las últimas semanas se ha conocido que el suministro de Ozempic ha empezado a normalizarse, el problema del desabastecimiento de medicamentos sigue muy presente en España. Según la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cerca de 1.000 presentaciones se encuentran actualmente afectadas por problemas de suministro en nuestro país.

Se trata de una situación cronificada, que impacta especialmente en tratamientos para patologías crónicas, aunque no exclusivamente en ellos. La mejoría en algunos medicamentos muy mediáticos no significa que el problema esté resuelto. Los datos analizados muestran que los tratamientos para la diabetes han experimentado en el último mes un descenso en el número de faltas reportadas por las farmacias, lo que indica una cierta recuperación del suministro.

En este contexto, Ozempic ha dejado de ser el medicamento con mayores problemas de suministro en España. Sin embargo, frente a la mejoría de esta categoría otras van a peor. Los tratamientos para patologías crónicas como la depresión y la epilepsia están registrando un aumento de las faltas, lo que convierte a estos pacientes en los más afectados por la actual situación de problemas de suministro.

Pero, ¿cuáles son los fármacos más difíciles de encontrar en las farmacias de Madrid a la entrada de las navidades? Un estudio realizado por LUDA Partners, la Red Digital de Farmacias que permite localizar de forma inmediata medicamentos desabastecidos, revela que los antibacterianos de uso sistémico (antibióticos) son actualmente uno de los grupos más afectados.

En las últimas semanas, el 6% de los medicamentos localizados mediante esta tecnología pertenecen a este grupo, destacando especialmente Furantoina, utilizado para el tratamiento de infecciones de orina.

En segundo lugar, los tratamientos para la depresión suponen ya alrededor del 5% de las localizaciones, con Anafranil a la cabeza, tras haberse convertido durante el verano en uno de los medicamentos con mayor número de faltas de suministro en España.

En tercer lugar, se sitúan los fármacos destinados a pacientes con epilepsia, que representan también en torno al 4% del total de productos localizados. Dentro de este grupo, Gabapentina se ha convertido en uno de los medicamentos más difíciles de conseguir.

Solo en el último mes, LUDA Partners ha localizado 2.784 presentaciones y productos sanitarios únicos diferentes ,lo que evidencia la gran variedad de medicamentos y productos que están sufriendo problemas de suministro en España.

Entre los fármacos más afectados, además de los ya mencionados, destacan también Brimvera, Jorveza, y Kreon, utilizados para el tratamiento de distintas patologías y que, en muchos casos, forman parte de tratamientos de larga duración.

Un problema que afecta a toda Europa

Esta situación no es exclusiva de España. Otros países europeos también están sufriendo problemas de suministro de medicamentos, especialmente en tratamientos crónicos y esenciales, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias. Se trata de un reto compartido que pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud europeos, tanto a nivel nacional como comunitario, y que exige una actuación coordinada.

Los expertos coinciden en que detrás de este fenómeno existen causas estructurales difíciles de corregir a corto plazo, como la deslocalización de buena parte de la producción fuera de la Unión Europea y las tensiones recurrentes en la cadena logística global. A ello se suman factores como el aumento de la demanda, los ajustes en los precios o determinados problemas regulatorios.