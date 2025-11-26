Colectivos vecinales y ecologistas convocan una manifestación contra el encendido de las luces en el río Manzanares

El pasado sábado 22 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid encendió el alumbrado ornamental en el tramo de 560 metros del río Manzanares, ubicado en la zona de la presa 6, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra (distritos de Arganzuela y Latina), pese al rechazo vecinal y científico y a tener abierto un recurso contencioso-administrativo interpuesto hace un año por la Asociación Pasillo Verde Imperial y Ecologistas en Acción.

En su nota de prensa, el propio Ayuntamiento de Madrid «reconoce que el alumbrado es fuente de contaminación lumínica y, aún así, anuncia no solo que las luces se encenderán todo el año (cambiando el horario en función de la luz natural), sino que se trata de un proyecto piloto, no se sabe si con la intención de extender ese alumbrado a más zonas del río Manzanares», critican.

Las entidades denunciantes vuelven a insistir en que el proyecto incumple el Plan Especial Río Manzanares y «supondrá un grave impacto medioambiental» en un río, cuya renaturalización es referente a nivel nacional e internacional. Recuerdan que este alumbrado «es innecesario y perjudicial, no se justifica por ninguna razón de interés general o interés público, y solo responde al arbitrario capricho del Ayuntamiento en su afán por seguir turistificando la ciudad en general y el eje de Madrid Río en particular».

Ante esta «agresión al río y su biodiversidad» por parte del Consistorio, las denunciantes reafirman su «inquebrantable compromiso con la protección del río Manzanares «y se suman asimismo a la Declaración de los Derechos del río Manzanares y su cuenca promovida por la ciudadanía. (ver Declaración de los Derechos del río Manzanares y su cuenca )

Por todo ello, una veintena de colectivos se suma a la convocatoria de la concentración de protesta este viernes 28 de noviembre a las 18:30 en Madrid Río (en la presa 6, entre la pasarela de Andorra y el puente Oblicuo, a la altura de Avenida Manzanares, 26, https://maps.app.goo.gl/ nEompFPJWooZmiQh7 ), bajo el lema “Por un río vivo, ¡no a las luces!”.

C olectivos convocantes

Ecologistas en Acción Madrid

Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial

Vecinas Corniseras

Apoyan: