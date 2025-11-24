Telpark renueva la concesión del parking de Plaza de Colón por 25 años más

Telpark, líder en servicios de estacionamiento tanto regulado como en aparcamiento, seguirá gestionando el aparcamiento subterráneo de Plaza de Colón, en el distrito de Salamanca, tras la renovación de la concesión por parte del Ayuntamiento de Madrid.

El proyecto prevé una inversión mínima de 6,7 millones de euros para la renovación integral del aparcamiento, con mejoras en la infraestructura y la adecuación a la normativa vigente. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 16 meses desde su inicio oficial.

Una vez completada la reforma, el aparcamiento contará con 578 plazas, 570 para coches y ocho para motos. De ellas, 428 plazas serán de rotación y 150 para residentes, con distintos tipos de abonos disponibles.

La concesión tendrá una duración de 25 años, prorrogable por dos más, e implicará el pago de un canon inicial de 10,6 millones de euros y un canon anual de 1,1 millones de euros. El contrato incluye, además, la instalación de al menos 97 puntos de recarga eléctrica en las plazas de rotación.

El aparcamiento, distribuido en tres plantas bajo una de las zonas más transitadas de la capital, se encuentra en un enclave estratégico junto a Serrano, la Milla de Oro y varios espacios culturales y comerciales de referencia. La reforma prevista permitirá adaptar las instalaciones a las necesidades de un entorno urbano de alta demanda. En este sentido, Ignacio Merry del Val, director de operaciones Off- Street, ha afirmado: “Renovar la concesión de Colón nos permite seguir avanzando en la actualización y mejora de un aparcamiento clave para la ciudad. En su remodelación, combinaremos modernización, adecuación técnica y una ampliación significativa de la recarga eléctrica. Todo ello con un propósito claro: ofrecer un servicio sólido y adaptado a las necesidades reales de quienes utilizan a diario esta zona del centro de Madrid”.

Telpark cuenta con una sólida presencia en la Comunidad de Madrid, donde opera aparcamientos estratégicos como Plaza del Carmen, Serrano 41, Las Cortes, Lavapiés, Ponzano y el propio aparcamiento de Plaza de Colón. En total, gestiona catorce aparcamientos en la región. A nivel ibérico, la compañía dispone de una base de más de 5,9 millones de usuarios que utilizan su aplicación, la más utilizada y descargada en España y Portugal.

Su presencia, unida a sus capacidades tecnológicas, sitúa a Telpark como un socio estratégico para los ayuntamientos que apuestan por avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles y digitales.