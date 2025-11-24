Madrid estrenará un campus politécnico especializado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

La Comunidad de Madrid estrenará un campus politécnico para fomentar la competitividad en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Así lo ha asegurado hoy el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ha visitado hoy junto a la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, y el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García, la parcela donde se situará este centro.

Se ha escogido esta ubicación por su fuerte presencia empresarial en áreas innovadoras como la aeroespacial, farmacéutica, biotecnología, comunicaciones y energía nuclear. El Gobierno regional cederá una parcela al Ayuntamiento local, que construirá las infraestructuras de este campus de la Universidad Politécnica de Madrid que ofrecerá escuelas de ingeniería en materias de alta demanda y centros de Formación Dual Universitaria en colaboración con compañías líderes en cada sector situadas en el entorno.

Además, contará con una residencia para facilitar el acceso a estudiantes de otras regiones y atraer inversión privada, y estará abierto a la participación de escuelas politécnicas de otras universidades, bajo la coordinación de la UPM.