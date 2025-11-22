La Comunidad de Madrid celebra su I Feria de la Miel

La Comunidad de Madrid ha entregado hoy los VII Premios a las Mejores Mieles de la región, durante la celebración en Tres Cantos de la I Feria de la Miel que empezó el viernes y terminará el domingo. Esta iniciativa, que organiza la Asociación de Apicultores madrileños (Apiscam) junto con el Ejecutivo autonómico, quiere reconocer la calidad de este alimento, que cuenta con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas.

El jurado, constituido por los miembros del Panel Nacional de Catadores de Miel, ha analizado más de 40 muestras participantes, con productos recolectados este año en la región. Tras varias degustaciones, han otorgado el primer premio en la categoría de Mieles Claras a Ángel Gismero Pérez, del municipio de Los Santos de la Humosa, y el segundo a José Julio de Mingo, de Anchuelo.

En la clase Ámbar, Jonathan Varela, de Villar del Olmo, ha quedado en primer lugar y Elisabet Arroyo, de la misma localidad, en segundo. Por último, en Oscura, ha destacado José Ilaxacondor, de Bustarviejo, con el primer puesto y Fernando Robles, de Oteruelo del Valle, con el segundo.

La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 624 apicultores y 17.111 colmenas que, en 2023, consiguieron una producción de 253 toneladas. Además, esta práctica es clave para la conservación de los ecosistemas por el papel de los polinizadores, así como para la creación de empleo y el mantenimiento del tejido social en las zonas rurales.

Para apoyar a este sector y afrontar retos como la disminución del número de abejas, el Ejecutivo autonómico impulsa junto a Apiscam numerosas actividades de promoción, divulgación y reconocimiento a estos profesionales. Una de ellas ha sido esta feria, que ha combinado gastronomía, naturaleza y tradición, y ha reunido, por primera vez en un solo espacio, a productores, distribuidores y asociaciones.

Los visitantes han podido degustar productos, ver documentales relacionados con esta elaboración y participar en talleres para niños y familias. También han disfrutado de demostraciones culinarias del uso de este alimento, realizadas por la Asociación de Restauradores del municipio, además de charlas técnicas sobre la innovación y sanidad en la apicultura, así como sobre el cuidado del entorno natural.