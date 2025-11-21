Vicálvaro se suma al 25N con música, cine y teatro

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Junta Municipal de Vicálvaro se ha organizado distintas actividades. Una oportunidad para reflexionar y actuar frente a la violencia de género. Todos los espectáculos serán de entrada libre hasta completar aforo.

Elena Ley, en concierto (música)

El lunes 24, a las 18:30 h, en el Centro Cultural Valdebernardo, la cantante y compositora finalista del Festival San Remo Senior 2025, Elena Rey, aterriza en Vicálvaro para presentarnos Esencia Femenina, su proyecto musical que combina pop, folk e influencias latinas para dar voz a las mujeres.

El eco del silencio (teatro)

El martes 25, a las 18:30 h, en el Centro Cultural el Madroño, podrás ver El Eco del Silencio, una obra de teatro que explora la violencia de género desde un ángulo poco habitual: no desde la víctima ni desde el agresor, sino desde quienes forman parte del entorno cercano del agresor. ¿Qué ocurre cuando descubres que el maltratador no es un extraño, sino tu hermano, tu amigo, tu compañera de trabajo? A través de escenas cotidianas y diálogos que incomodan y hacen reflexionar, la obra nos mostrará cómo el silencio, la pasividad y las excusas se convierten en cómplices de la violencia.

Proyección de Una joven prometedora

El martes 25, a las 17:00 h, en la Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala, proyectaremos la película Una joven prometedora (2020) dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Carey Mulliigan.

Teatro invisible: La pirámide (teatro)

El miércoles 26, a las 18:30 h, en el Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas, el Grupo Teatro la Lavadora, llega con el proyecto de Teatro invisible: La pirámide. Una propuesta de microteatro interactivo, que pone en escena situaciones cotidianas donde se manifiestan los micromachismos. Con nuestra participación—y actrices infiltradas entre el público—, reflexionaremos desde la sorpresa y el juego.