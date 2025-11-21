Metro renueva la imagen de sus estaciones cercanas a Teatros del Canal y el CA2M

La Comunidad de Madrid, en colaboración con Metro de Madrid, ha actualizado la ambientación de la estación de Canal para rendir tributo a las obras y a los artistas que han pasado en los últimos años por los escenarios de los vecinos Teatros del Canal. Por su parte, la estación de Móstoles Central, situada junto al Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), exhibirá próximamente piezas pertenecientes a esta institución.

Las estaciones tematizadas promueven el uso del transporte público, mejoran la experiencia de viaje del usuario y contribuyen a difundir y promocionar la cultura y el ocio en la región, como sucede ya en las de La Latina, la Estación del Arte, Retiro, Ríos Rosas, Portazgo o Arroyofresno.

Así, los ciudadanos ya pueden disfrutar en la estación de Canal de imágenes del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y de la obra teatral de El alcalde de Zalamea, versión de este texto cumbre del Siglo de Oro firmado por Calderón de la Barca producido por el Ejecutivo autonómico para Teatros del Canal con dirección de José Luis Alonso de Santos, entre otras manifestaciones de artes escénicas vinculadas con este espacio cultural.

Por otro lado, la estación de Móstoles Central estará vinilada con algunas de las obras del CA2M, la única institución regional dedicada exclusivamente al arte contemporáneo, que reúne más de 3.000 piezas y es depositario de la colección de la fundación ARCO con más de 400.

Fotos: Comunidad de Madrid.