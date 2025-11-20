Almeida manda borrar la bandera republicana del Parque de las Cruces (Madrid) en la víspera del 20N

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a borrar la bandera republicana gigante que había sido pintada en el graderío del Parque de Las Cruces, entre los distritos de Carabanchel y Latina.

Así lo ha denunciado Pablo Perpinyà, profesor universitario y portavoz del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de la región entre 2019 y 2021. El Ayuntamiento de Madrid respeta la libertad de expresión hasta que la ejercen los vecinos de los barrios obreros. Gentes de bien en Carabanchel que, por lo que sea, prefieren que las gradas de su parque sean tricolores», ha señalado en su cuenta personal de X (antiguo Twitter).

La intervención por parte del Servicio municipal de Limpieza Urgente (Selur) tuvo lugar esta mañana de miércoles, 19 de noviembre, un mes después de ser repintado por vecinos y en la víspera del 20N, una fecha que coincide con el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

El repintado tricolor de hace un mes, el 19 de octubre, se hizo después de que la asociación juvenil ultraderechista Revuelta pintase el morado la bandera de color rojo por el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre.

Ante la muestra de indignación de vecinos y asociaciones de la zona, la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha negado este jueves, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, que exista vinculación alguna con la fecha del 20-N y ha subrayado que esta actuación de limpieza «no es la primera vez ni será la última».

«Tantas veces como vuelvan a pintar una bandera que no es legal, no es una actuación legal. Lógicamente, el Ayuntamiento actúa. Deberíamos preguntarnos quiénes están incumpliendo esa actuación de manera repetitiva. No tiene que ver nada con fechas concretas”, ha declarado.