Vicálvaro se llena de pop-rock con la gran final del V Concurso de Bandas

El pasado sábado 15 de noviembre, la sala de conciertos ReviRock se convirtió en el escenario de la final del V Concurso de Bandas de Vicálvaro. Tras ocho galas clasificatorias y 18 bandas participantes, cuatro grupos—elegidos por un jurado y por el público—llegaron a la gran final: Lapsus Planck, Stillnes, Daga y Homesick.

La gala estuvo reñida, pero finalmente Homesick se alzó con el primer premio. El segundo puesto fue para Stillnes y el tercer lugar lo ocupó Daga ¡Un aplauso enorme para todas las bandas por su talento y energía!

Organizado por la Junta Municipal de Vicálvaro con el apoyo del Plan SURES, Reviradio y Revi Live, el concurso tiene como objetivo promover e incentivar el tejido de agrupaciones musicales y músicos de la Comunidad de Madrid, así como de la música en directo.

Premios del V Concurso de Bandas de Vicálvaro

El primer premio, contará con una actuación remunerada dentro de la agenda cultural 2026 de la Junta Municipal de Vicálvaro, con un caché de 1.500 euros. Además, podrá grabar un CD de su concierto en directo a través del sello discográfico La Casa del Disco, 200 copias físicas y edición para plataformas digitales, una sesión de fotos y una cuña del disco en ReviRadio durante dos meses después de la salida del disco.

El ganador del segundo premio, por su parte, contará también con una actuación dentro del marco de la programación cultural del año 2026 recibiendo un caché de 500 euros y la cesión de la grabación en audio y video del concierto con los que podrá editar un DVD en directo. Además, se les proporcionará material: cuerdas, púas, fundas, entre otros, con un valor aproximado de 200 euros.

Por su parte, el tercer premio contará con la cesión de la grabación en audio y video de su concierto con los que podrá editar un DVD/CD en directo, así como material musical valorado en 100 euros.

Un concurso que hace historia

Cinco ediciones después, el Concurso de Bandas de Vicálvaro se consolida como una cita imprescindible para los amantes de la música en directo. Gracias a todas las bandas que han participado, y al entusiasmo del público que llenó cada gala. ¡Nos vemos en la próxima edición!