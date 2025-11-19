Más Madrid califica el Plan SURES de Almeida de «estafa»: la mayoría de las actuaciones «no son de reequilibrio»

El grupo municipal de Más Madrid ha presentado un informe crítico sobre la efectividad del programa SURES, implementado por el Gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida para impulsar el reequilibrio en los nueve distritos del sur y el este de la capital. El análisis concluye que una parte minoritaria de los fondos destinados a SURES está cumpliendo con criterios de reequilibrio social real.

Estos nueve distritos, donde reside más del 44% de la población de Madrid (incluyendo Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas, Usera y Villaverde), históricamente han presentado un déficit en dotaciones, servicios y calidad urbana, además de albergar infraestructuras que fracturan sus barrios, como depuradoras y grandes líneas ferroviarias.

Metodología del análisis

Para evaluar la incidencia de SURES, Más Madrid estableció tres criterios que una actuación debe cumplir para ser considerada de reequilibrio: estar dirigida a colectivos vulnerables, aumentar los recursos en ámbitos específicos (como el socioeducativo o cultural) o mejorar la prestación de servicios mediante la construcción de nuevos equipamientos, no simples labores de mantenimiento ordinario.

Conclusiones de los fondos

Aplicando esta metodología, los resultados del estudio son contundentes, abarcando los dos mandatos de gobierno:

Mandato 2019-2023:

Se analizaron 126 proyectos, con un presupuesto total de 283,6 millones de euros .

Solo 24 proyectos (el 19% del total) cumplieron los criterios de reequilibrio.

El presupuesto asociado a estas 24 actuaciones efectivas fue de 45 millones de euros, lo que representa apenas el 12% del presupuesto total dedicado al Plan SURES en ese periodo.

Mandato 2023-2027:

Hasta agosto de 2025, se han presentado 66 proyectos, con un presupuesto de 73,3 millones de euros .

Los datos reflejan que el 83% de estos proyectos (54 proyectos) no cumplen ninguno de los criterios de reequilibrio.

El presupuesto destinado a las actuaciones que sí se consideran reequilibrio es de 13,9 millones de euros, lo que supone solo el 19% del presupuesto total de SURES en el mandato actual.

Actuaciones cuestionadas y pendientes

El portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, presentó varios ejemplos de proyectos catalogados como mantenimiento ordinario, y no como reequilibrio, tales como la reforma de la piscina cubierta del centro deportivo Raúl González en Villaverde o la rehabilitación de vestuarios en el CDM Orcasitas (Usera), argumentando que son tareas necesarias en todos los distritos, independientemente del plan SURES.

Además, el partido señaló oportunidades perdidas, como la creación de un polo deportivo en San Blas-Canillejas mediante la cesión gratuita de terrenos al Club Atlético de Madrid, que acabó en manos de un fondo de inversiones, perdiéndose la oportunidad de generar equipamientos públicos.

Finalmente, el grupo opositor citó intervenciones esenciales que, a su juicio, reequilibrarían los barrios pero no se han ejecutado, como la construcción de la plaza Cívica de Lucero en Latina (un proyecto de 27.000 metros cuadrados aprobado en presupuestos participativos), el desmantelamiento del scalextric en Puente de Vallecas para eliminar la barrera socioeconómica, o la construcción pendiente de un centro cultural en Moscardó (Usera).

Para visibilizar su análisis, Más Madrid ha convocado una ruta en autobús junto a asociaciones vecinales y sindicatos, que recorrerá zonas con carencias palpables como la falta de centros de salud en Carabanchel o el deterioro industrial en Villaverde.