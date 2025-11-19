Vecinos de Ciudad de los Ángeles (Villaverde) se manifiestan este jueves para exigir su polideportivo prometido

La asociación vecinal ASVEYCO, de Ciudad de los Ángeles (distrito madrileño de Villaverde), ha convocado una manifestación para exigir al Ayuntamiento de Madrid la construcción de un polideportivo público integral, incluyendo piscina, en la parcela de Parque de Ingenieros. La movilización se produce en respuesta a la preocupación vecinal por los planes municipales de sustituir este proyecto por un campo de fútbol once que sería gestionado por una entidad privada.

La protesta tendrá lugar este jueves, 20 de noviembre, a las 17:30 horas. La marcha comenzará en el Parque de la Ciudad de los Ángeles y finalizará ante la Junta Municipal de Villaverde, bajo el lema: «Mejoras para todos, no solo para unos pocos. Inversiones también en Villaverde».

Incumplimiento de promesas y déficit de instalaciones

La asociación vecinal insiste en que Ciudad de los Ángeles es el barrio con mayor déficit de equipamientos deportivos en todo el distrito de Villaverde. Señalan que, de las 35 instalaciones deportivas existentes en la zona, solo tres, de tipo elemental, se encuentran en el barrio.

Los vecinos recuerdan que el Ayuntamiento dispone de una amplia parcela pública, catalogada para servicios colectivos deportivos, donde el anterior gobierno municipal (liderado por Manuela Carmena) pactó con ASVEYCO la construcción de un polideportivo de gestión pública. En 2018, se redactó un proyecto que contemplaba un campo de fútbol, un pabellón multiusos y pistas de pádel, y este fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Junta Municipal en abril de 2019.

Además, la asociación subraya que el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendió la necesidad de estas infraestructuras deportivas para corregir el déficit dotacional del barrio durante una visita realizada al lugar en la precampaña de las elecciones municipales de 2019.

Reducción del proyecto y críticas a la gestión

ASVEYCO denuncia que el proyecto inicial fue sucesivamente reducido a una piscina en 2023, la cual fue posteriormente descartada por «inviable», y finalmente se ha planteado en 2024 la construcción de un simple campo de fútbol elemental bajo gestión privada.

Tras esta reducción, la asociación impulsó el pasado mes de mayo una recogida de firmas, logrando registrar unas 5.000 rúbricas en el Palacio de Cibeles, exigiendo al alcalde que cumpla las expectativas de inversión y reequilibrio generadas antes de las elecciones.

La entidad vecinal compara la asignación presupuestaria nula para el polideportivo de Los Ángeles con el gasto previsto por el Ayuntamiento en otras zonas de la capital, mencionando los 98,4 millones de euros previstos para Parque Castellana y los 78,9 millones de euros para la «losa de Ventas», reclamando así «mejoras para todos, no solo para unos pocos».