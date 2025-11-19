El Ayuntamiento estudia realizar test de alcohol y drogas a los conductores de EMT tras el atropello mortal en Carabanchel

El Ayuntamiento de Madrid va a estudiar, de forma conjunta con los sindicatos, el llevar a cabo controles aleatorios de alcohol y drogas a conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tras el atropello mortal por parte de uno de ellos, que estaba drogado mientras conducía, a un hombre de 88 años en Carabanchel.

Así lo ha indicado este miércoles el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. El suceso ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando la víctima fue arrollada por un autobús de la línea 34 cuando cruzaba la calle de Eugenia de Montijo por un paso de peatones con el semáforo rojo para peatones.

Tras someterle a las pertinentes pruebas por parte de la Policía Municipal, el conductor dio positivo en cocaína, THC y otras tres sustancias estupefacientes. El atestado policial ha concluido que, aunque el peatón cruzó con el semáforo en rojo, el conductor debería haberlo visto y frenado. El concejal madrileño ha recordado que en Metro de Madrid y en Renfe los conductores ya se someten a controles aleatorios.

«En la Empresa Municipal no lo tenemos, pero se hace cada vez que se produce cualquier tipo de incidencia que no tiene por qué ver con la seguridad» ha expuesto Carabante y ha explicado que el conductor de EMT responsable fue suspendido «de carácter inmediato» y retirado del servicio, siendo finalmente despedido de la empresa municipal.