Las obras de la estación de Bernabéu ya están al 35%: los cortes de tráfico en Castellana finalizarán en enero

La Comunidad de Madrid avanza en las obras de renovación de la estación de Metro de Santiago Bernabéu (L10), que ya alcanzan el 35% de ejecución, lo que permitirá concluir las restricciones de tráfico en el Paseo de la Castellana a comienzos de 2026. Así lo ha anunciado hoy el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, durante su visita a las instalaciones para comprobar la evolución de los trabajos.

En concreto, ha detallado García, “la previsión es que a finales de enero los vehículos vuelvan a circular con normalidad en esta zona de la capital, mientras que la compañía metropolitana continúa con las actuaciones que, una vez concluidas, ofrecerán a los usuarios un espacio completamente renovado y 100% accesible gracias a la implantación de 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas”.

De esta forma, el Gobierno regional refuerza su compromiso con el transporte público, introduciendo importantes novedades tanto en los trenes como en las instalaciones, con el objetivo de mejorar la experiencia de los viajeros y garantizar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

Las obras, que arrancaron en febrero de 2024 con una inversión de 66 millones de euros, finalizarán en el primer semestre de 2027, coincidiendo con el 125º aniversario de la fundación del Real Madrid y el 80 cumpleaños del mítico estadio del conjunto blanco. Su inauguración irá acompañada de una nueva denominación, ya que en próximas fechas será conocida únicamente como Bernabéu.

MÁS DE 12.400 METROS PARA FACILITAR LOS DESPLAZAMIENTOS

Durante su visita, el viceconsejero ha recordado que “la futura estación va a multiplicar por tres el espacio disponible, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400, con una configuración que proporcionará una respuesta eficaz a la importante densidad de aficionados que se registran en los días de partido”. En este sentido, esta infraestructura de Metro contabilizó más de 4 millones de usuarios en 2024, llegando a superar los 34.000 pasajeros en jornadas con eventos de gran afluencia”.

Este rediseño facilitará que se produzcan transiciones más rápidas desde la calle al andén, ya que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y los propios andenes, que también amplían su capacidad. “En definitiva, será una de las más modernas de toda la red, con tornos de acceso y máquinas de venta de última generación, pero manteniendo la vinculación con el Real Madrid y con los éxitos cosechados a lo largo de su historia”, ha asegurado García. Por ello, ha añadido, “su nueva imagen incorporará instantáneas inolvidables para los seguidores de este club”.

Actualmente, el suburbano está finalizando tanto la cimentación profunda de la futura estación, a unos 40 metros de profundidad, como la losa de cubierta que permitirá restituir el tráfico en superficie. Además, ya ha comenzado la excavación interior y el siguiente paso, cuando se alcance la estructura de la cubierta actual, será su demolición, de manera que ese espacio quede integrado en el nuevo recinto.