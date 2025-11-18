Cortada parcialmente la circulación en la Línea 9 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 9 de Metro de Madrid entre las estaciones de Concha Espina y Plaza de Castilla ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este martes, 18 de noviembre, desde las 9 de la mañana.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «incidencia en un tren» y el tiempo de solución inicial de dicha incidencia ha sido de «más de 15 minutos», entre Concha Espina y Colombia, en ambos sentidos, no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 09:38 horas el tramo ha pasado a ser entre las estaciones de Concha Espina y Plaza de Castilla, en ambos sentidos y el tiempo estimado de solución ha pasado a ser «más de 30 minutos».

Aunque este nuevo corte en la Línea 9 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Plaza de Castilla, Duque de Pastrana, Pío XII, Colombia y Concha Espina, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo algún tipo de demora.

La línea 9 de Metro de Madrid recorre la ciudad de norte a sureste, conectándola después con las localidades de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey. Circula entre las estaciones de Paco de Lucía y Arganda del Rey a través de 29 estaciones con andenes de 115 m, y a lo largo de 39,5 km de vía en túnel de gálibo ancho.

La línea está dividida en dos tramos independientes, conectados mediante la estación de Puerta de Arganda. El tramo sur, externo a la capital, y el más corto de los dos, es conocido como tramo TFM, por las iniciales de la empresa subsidiaria que lo explota (Transportes Ferroviarios de Madrid).

Al estar el tramo TFM ubicado en una zona tarifaria distinta a la del resto de la línea y tener una demanda diferente, se ha de realizar en Puerta de Arganda un cambio de tren a través de un andén central donde se valida un billete que permita usar el tramo TFM, de forma similar a como se hace en las estaciones de Estadio Metropolitano (línea 7) y Tres Olivos (línea 10). La línea 9 es la única del Metro de Madrid que usa trenes de la serie 6000. También es peculiar porque la operan dos empresas distintas.