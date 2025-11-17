Adif estrena oficina de atención a viajeros con discapacidad y movilidad reducida en Atocha

Adif Acerca estrena este martes, día 18, oficina de atención a viajeros con discapacidad o movilidad reducida Puerta de Atocha Almudena Grandes, y en una nueva ubicación dentro de la estación, dado que se sitúa junto al vestíbulo de Cercanías y la puerta de acceso desde la plaza del Embarcadero, y frente al pasillo comercial.

El nuevo centro, que reemplaza al disponible hasta ahora en la marquesina histórica, cuenta con un punto de atención a los viajeros, con mostrador de diferentes alturas para atender a viajeros en sillas de ruedas, y una zona de espera con enchufes para recargar dispositivos y/o batería de sillas de ruedas.

Como novedad, la nueva oficina dispone de bucle de inducción magnética, un sistema que facilita la audición a personas con este tipo de discapacidad, especialmente en lugares con cierto ruido ambiente. Además, presenta una destacada señalización, con su característico color naranja, para facilitar su rápida localización e identificación, y un camino podotáctil, así como nuevo equipamiento y mobiliario.

Nueva ubicación dentro de la estación

El nuevo centro de Adif Acerca cambia además de ubicación dentro de la estación: está situado junto a la puerta de acceso desde la plaza del Embarcadero, al lado del vestíbulo de Cercanías, un emplazamiento próximo tanto a las salas de embarque como a una de las principales entradas y salidas de estación.

El traslado facilita al servicio Adif Acerca atender a viajeros con discapacidad y movilidad reducida que solicitan asistencia en su tránsito por la estación, y en la subida y bajada de los trenes, y a Adif completar los trabajos de remodelación de la marquesina histórica de la estación, donde hasta ahora se encontraba el centro de Acerca.

98.720 asistencias hasta septiembre en Puerta de Atocha

Madrid Puerta de Atocha es la estación en la que Adif Acerca recibe más solicitudes de asistencias. En los nueve primeros meses de 2025 asistió a 98.720 viajeros en esta terminal, un 6,4% más que un año antes y el 15,3% del total de estaciones.

Adif Acerca: 600 asistentes de movilidad en 146 estaciones

Adif Acerca es el servicio gratuito que Adif tiene a disposición de viajeros de todas las empresas ferroviarias con discapacidad (motriz, visual, auditiva y cognitiva) o movilidad reducida (personas mayores, mujeres embarazadas, personas que porten carritos de bebé, etc.) para facilitar su paso por las estaciones, y la subida y bajada del tren.

Unos 600 asistentes de movilidad prestan en 146 estaciones el servicio, que puede solicitarse a través de canal de venta de billetes de las empresas ferroviarias y presencialmente en 70 estaciones de Adif. En estas estaciones, en las que se incluye Puerta de Atocha, se puede pedir hasta treinta minutos antes de la salida del tren y en otras 76, hasta al menos doce horas antes.

Adif Acerca contribuye al ODS 11: garantizar el acceso a medios de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.