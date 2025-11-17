Audi A4 B8: el volante motor en el punto de mira — lo que debes saber como propietario en España en 2025

¿Eres propietario de un Audi A4 B8? Entonces las vibraciones en ralentí y los tirones al arrancar no son solo una “peculiaridad”, sino una señal de alerta. Según datos de RACE, en 2024 el 18 % de las averías de transmisión en A4 B8 en España corresponden al volante bimasa (DMF). Con el crecimiento de ventas de la gama hasta 13 500 unidades en 2025 (ANFAC, +12 % respecto a 2024), el problema se masifica —sobre todo en atascos de Cataluña y autopistas de Andalucía.

¿Notas un traqueteo por las mañanas? Es el desgaste de los muelles amortiguadores del volante bimasa —una dolencia típica de los diésel 2.0 TDI (2008–2012) tras 150 000 km. La edad media del parque B8 en España es 14,2 años (DGT), y justo ahora miles de unidades alcanzan el pico de reparación. En Valencia, la diagnosis cuesta 60–80 €, pero ignorarlo puede romper los muelles DMF y dañar el embrague —+500 € al presupuesto.

¿Cuánto pagarás por la sustitución en 2025?

Región Mano de obra (€) Volante LUK (€) Total (€) Madrid 450–550 420 870–970 Barcelona 500–600 430 930–1030 Sevilla 400–480 410 810–890 Bilbao 480–560 425 905–985

Fuente: Autingo.es, precios medios noviembre 2025. Incluye IVA 21 %.

Gráfico: TOP-5 averías de transmisión A4 B8 en España (RACE, 2024)

El sector rojo es tu volante bimasa. ¡Comparte el gráfico en el grupo de WhatsApp de propietarios A4 — evita que un amigo se quede tirado!

¿Cómo ahorrarás 300–400 €?

Elige análogo LUK en vez de original Audi (750 € → 420 €). Cambia junto al embrague — ahorras 30 % en mano de obra. Compra online: en el catálogo Volante Audi A4 B8

¿Qué harás ahora mismo?

Revisa el volante en taller (60 €).

Fotografía el VIN y pide la pieza por el enlace.

Comparte el artículo — en 2025 habrá +15 % de averías DMF por envejecimiento del parque (DGT).

El Audi A4 B8 sigue siendo best-seller, pero el volante bimasa es el punto débil. Actúa antes de quedarte parado en la A-2 en hora punta.