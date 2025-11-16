Reyes Magos cargados de ilusiones, ángeles sonrientes y muñecos de nieve con chistera iluminarán Madrid a partir de dibujos de niños

Algunas pistas nos dejan ya intuir que se acerca la época más esperada del año: puestos de castañas, comercios que comienzan tímidamente a adornar sus escaparates, los primeros anuncios publicitarios… Pero, no nos engañemos: todo el mundo sabe que la Navidad empieza, oficiosamente, con el encendido de las luces de Navidad de 2025. El próximo sábado, 22 de noviembre, Madrid brillará más que nunca con 240 emplazamientos iluminados. ¿Los más especiales? Las calles escogidas para alojar las luces que han diseñado alumnos de Primaria.

En junio conocimos las creaciones ganadoras de la segunda edición del concurso escolar de dibujo para el diseño de iluminación navideña que el Ayuntamiento de Madrid convocaba en marzo por segundo año consecutivo. Una vez más, alumnos de primero y segundo de Educación Primaria de 48 colegios (el doble que la edición anterior) han participado en un certamen que les hace especial ilusión.

El jurado ha elegido a los seis ganadores valorando «la expresión de las figuras y emociones relacionadas con la Navidad». Ahora, los orgullosos alumnos podrán disfrutar de sus diseños convertidos en bombillas de colores entre las calles la Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo, en pleno centro de la ciudad.

Los niños seleccionados en esta ocasión han sido Martín Troyano Sánchez, del CEIP José Calvo Sotelo, con Cargadito de ilusiones; Pablo Soriano Moreno, del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, con Navidad; Donatto Paolo Rodríguez Morlet, del CEIP Capitán Cortés, con Feliz Navidad; Claudia Jiménez Orduño, del Colegio Nuestra Señora de Loreto, con Feliz Navidad Madrid; Lucía Pedroche Ruiz, del Colegio Centro Cultural Palomeras, con Los ayudantes de Santa, y Ámbar Vidal Angiolillo, del Colegio Madres Concepcionistas, con Las luces de Belén.

Además de los seis dibujos ganadores, el Ayuntamiento ha reconocido con una mención especial los dos dibujos enviados fuera de concurso por alumnos de tercero de primaria con síndrome de Down del Colegio de Educación Especial María Corredentora.

Y también habrá espacio para los diseños escogidos en la primera edición y que se expusieron durante la Navidad de 2024. Las luces que el equipo técnico del Área de Obras y Equipamientos transformó el año pasado en parte del alumbrado podrán seguir disfrutándose en el entorno de la calle de la Ballesta.

Cuenta atrás para la fecha más esperada del año

Sin duda es la cita más esperada por todos los madrileños y visitantes. Las luces de Navidad de 2025, que llegarán a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos, continúan siendo respetuosas con la sostenibilidad ambiental. Y esto se consigue a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías, gracias a más de 13 millones de bombillas tipo led. Se prioriza así un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños.

En esta ocasión, el bicampeón mundial de rally y el cuatro veces ganador del París-Dakar, Carlos Sainz, será el encargado de encender las luces. La cita será en la Plaza de Cibeles, el próximo sábado 22 de noviembre, a las 19:30 horas. Y, entre esos 13 millones de bombillas, brillarán especialmente las que provienen de la imaginación de los más pequeños.