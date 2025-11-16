Cada madrileño gastará 85 euros en Lotería de Navidad este año: consejos para no llevarnos sorpresas

La Comunidad de Madrid se posiciona este año como la región con la mayor previsión de gasto global en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real.

La estimación de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) cifra el volumen total de consignación para la capital en 596.456.600 euros. En términos de ventas totales, Madrid supera a las siguientes comunidades en el ranking: Andalucía (552 millones de euros), Cataluña (458 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (452 millones de euros).

Gasto por persona, por encima de la media

El entusiasmo por el sorteo también se refleja en la inversión individual. El gasto promedio estimado por cada persona en Madrid alcanzará los 85,19 euros en décimos para el sorteo de 2025. Esta cantidad se sitúa notablemente por encima del promedio nacional. Según las cifras preliminares de LAE, cada español gastará una media de 76,08 euros este año, un aumento respecto a los 73,84 euros del ejercicio anterior.

A nivel autonómico, Madrid se ubica en el octavo puesto de la clasificación de gasto per cápita, liderada por Castilla y León, cuyos habitantes tienen una previsión de gasto de 121,28 euros por persona, seguidos por Asturias (119,67 euros) y La Rioja (113,96 euros). En el extremo opuesto, los ciudadanos de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros) son, un año más, los que tienen la menor consignación.

La mayor dotación histórica en premios

El Sorteo Extraordinario de 2025 distribuirá una cuantía récord de 2.772 millones de euros en premios, lo que representa 70 millones más que el monto total repartido el año pasado. La emisión consta de 198 series (cinco más que el año pasado), lo que suma un total de 3.960 millones de euros, de los cuales el 70% se destina al fondo de premios.

El premio mayor, popularmente conocido como el «Gordo» de Navidad, mantiene su importe en 4 millones de euros por serie. El segundo premio está dotado con 1.250.000 euros por serie, y el tercero asciende a 500.000 euros por serie. El sorteo también contempla dos cuartos premios de 200.000 euros y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie.

Consejos para evitar problemas

Si la suerte acompaña y para evitar problemas, es recomendable seguir seis consejos básicos dados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU):

Guarde los décimos y haga fotocopias o fotos del anverso y del reverso.

Si comparte décimos, hágalo constar por escrito; las palabras se las lleva el viento y en caso de conflicto no sirven como prueba.

Si encarga o intercambia décimos enteros, procure recogerlos y pagarlos antes del sorteo.

Si pierde o le roban el décimo o billete, denuncie en Comisaría o a la Guardia Civil y notifíquelo en Loterías y Apuestas del Estado.

Si el décimo se estropea, envíelo a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que determinará si se puede cobrar el premio. Si está muy irreconocible, será la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre la que se pronuncie. No intente recomponerlo.

Y, en el peor de los casos, OCU recuerda que los tribunales atienden a otras pruebas para dictar el abono del premio: el hecho de que nadie lo reclame, el análisis de los fragmentos o el testimonio del vendedor.

Un décimo de Lotería es un documento al portador y, en principio, el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. En el caso de que se comparta, el depositario del décimo debería fotocopiarlo y entregar a cada participante una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario) en la que se indiquen las personas que lo comparten y con qué cantidades. Aunque también sirve enviar este mismo documento detallado por email o por WhatsApp a los participantes.

Si se compra el décimo online, hay que asegurarse de que se hace en una administración de lotería autorizada. También se puede hacer directamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado; en este caso se debe elegir un punto de venta asociado, que puede ser cualquiera de las administraciones de lotería que hay en España. Al comprar online se recibe un comprobante electrónico de los décimos adquiridos: ese documento electrónico tiene la misma validez legal que el décimo en papel y acredita la propiedad del décimo. Los originales se depositan en la caja fuerte de la administración de lotería.

En caso de pérdida o robo del décimo es fundamental denunciarlo ante la Policía Nacional o Guardia Civil del lugar donde ocurrió el hecho. En la denuncia se debe hacer constar el mayor número de datos posible y todas las circunstancias del hecho, aportar posibles pruebas —fotos o fotocopias del décimo—, identificando el número, serie y fracción. Además, debe advertirse por escrito al organismo Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia se puede paralizar el pago hasta que el juez resuelva quién es el verdadero dueño.

Para cobrar un premio inferior a 2.000 euros puede hacerlo en cualquier punto de venta de la red de Loterías. Si se ha comprado el décimo premiado por Internet, el usuario recibirá el importe automáticamente en su cuenta adscrita. A partir de 2.000 euros se cobra en las entidades bancarias colaboradoras, listadas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. OCU recuerda que estos bancos no podrán cobrar ninguna comisión, ni exigir contraprestación.

A la hora de cobrar un premio compartido hay que identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. Una vez hecho esto, el banco abonará el premio entero (descontando el importe por el cual se tributa) en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido. No es conveniente cobrar la totalidad del importe sin identificar antes a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que se está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones.

Es más, Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo, no por cada persona agraciada. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los partícipes. El premio no se declara en el IRPF, los rendimientos que genere, sí.

Por último, recuerde: el derecho a cobrar los premios caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.