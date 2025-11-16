Las asociaciones vecinales califican de «apuesta trasnochada» el plan de Almeida de sustituir los Espacios de Igualdad

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha emitido duras críticas contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de reemplazar los actuales Espacios de Igualdad por los nuevos Centros Integrales de Atención a Mujeres (CIAM). Este anuncio municipal coincidió con la celebración del 25 aniversario de la aprobación del primer Plan de Igualdad de la capital.

El Ayuntamiento prevé que los CIAM unifiquen en un solo recurso los Espacios de Igualdad existentes y los centros específicos de atención a víctimas de violencia de género. Los dos primeros CIAM se abrirán en los distritos de Puente de Vallecas y Salamanca.

Rechazo al modelo centralizado

Para la FRAVM, la creación de los CIAM no solo no representa un avance, sino que lo considera una «apuesta trasnochada del Ayuntamiento de Madrid». La federación vecinal, que reivindica el mantenimiento de los Espacios de Igualdad como una conquista de hace 25 años, advierte que el nuevo modelo dejará fuera a muchas mujeres que encontraban un recurso valioso en la red actual.

La crítica se centra en que los nuevos centros se enfocan «únicamente» en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, excluyendo aspectos fundamentales como la prevención, la detección y la reparación.

«Retroceso en políticas de igualdad»

Según la FRAVM, el Consistorio, a través de la Estrategia de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid 2025-2028, estaría anulando el progreso de los últimos 25 años en políticas de igualdad. La federación argumenta que este cambio representa un retorno desde un modelo que consideraba a las mujeres como titulares de derechos y fomentaba su participación activa y autonomía, hacia una visión meramente asistencialista.

La FRAVM destaca que los Espacios de Igualdad son «lugares seguros y de confianza» en los distritos, esenciales para la creación de redes, el intercambio y el empoderamiento de las mujeres. La entidad vecinal considera que el Ayuntamiento está poniendo trabas al ejercicio de derechos (citando también las dificultades recientes en torno a la interrupción voluntaria del embarazo) y «nos devuelve a tiempos que pensábamos que ya habíamos superado».

Ante esta situación, la FRAVM se alinea con las trabajadoras y usuarias movilizadas y exige el mantenimiento de la red municipal de Espacios de Igualdad, el fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas de violencia, y la coordinación eficaz de ambas redes de servicios públicos.