La Comunidad de Madrid asesora al Gobierno moldavo sobre sistemas de control de vehículos pesados en carretera

La Comunidad de Madrid ha recibido esta semana a una delegación del Gobierno de Moldavia, a los que ha asesorado sobre sistemas de control de vehículos pesados en carretera, en el marco de una visita promovida por la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) de la Unión Europea.

En concreto, un grupo de representantes de la Agencia Nacional del Transporte por Carretera del país del sureste europeo se ha trasladado hasta la estación de pesaje de Venturada para asistir a una demostración del funcionamiento de las básculas de camiones, tanto fijas como móviles, con las que la Dirección General de Transportes y Movilidad, dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, cuenta a lo largo de la red, y que verifican que no se superan los límites de peso establecidos.

Durante este encuentro también se ha realizado una inspección de tiempos de conducción y descanso de los conductores, en coordinación con Guardia Civil y Policía Local, y que buscan garantizar la seguridad vial, así como que todas las empresas y profesionales del traslado de mercancías compitan en igualdad de condiciones.

La Comunidad de Madrid ha implantado en los últimos años mejoras tecnológicas para la detección de este tipo de infracciones, como la lectura de matrículas en movimiento para localizar camiones que circulan sin autorización.