La Comunidad concede al Atlético de Madrid su sello de excelencia por el «compromiso con la innovación» y la «responsabilidad social corporativa»

La Comunidad de Madrid ha concedido su sello de calidad Madrid Excelente al Club Atlético de Madrid S.A.D, tras el proceso de evaluación en el que se valoran aspectos como el compromiso con la innovación, la mejora continua, la eficiencia en la gestión y la responsabilidad social corporativa.

Este distintivo, impulsado por la Fundación Madrid por la Competitividad de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, avala el compromiso de las empresas con la excelencia y la contribución al desarrollo económico y social. Junto al club colchonero, otras cinco organizaciones de ámbitos tan diversos como el sanitario, gestión de residuos o transporte aéreo, han recibido también este certificado, alcanzando un total de treinta incorporaciones este año.

Las nuevas incorporaciones son Ilunión Reciclados S.A. y Urbaser S.A, que operan en el campo medioambiental, por impulsar la eficiencia y la economía circular; Dräger Hispania, S.A.U., especializada en soluciones médicas y de seguridad; Grupo Fecha Empresa Social S.L., dedicado a la economía social y la inclusión laboral, y la Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express S.A., que contribuye en la industria aeronáutica a la conectividad y competitividad de la región.

El total de entidades adheridas desde 2023 a 2025 asciende a 98, un incremento del 76% respecto al periodo anterior (2020 a 2022). Además, el saldo neto (altas menos bajas) es un 27% mejor que en 2024. Este comportamiento evidencia una mejora sustancial en la retención y estabilidad de las compañías que forman parte de Madrid Excelente.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha reforzado el sistema de evaluación del sello mediante la incorporación de criterios específicos de ciberseguridad, adaptándose así a los nuevos desafíos digitales, con más de 10 empresas que han conseguido esa distinción, surgida del acuerdo suscrito el pasado junio por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, y el de Digitalización, Miguel López-Valverde.