Un joven de 19 años grave tras ser brutalmente apuñalado en un parque de Latina (Madrid)

Un joven de 19 años de edad y nacionalidad desconocida ha resultado herido grave tras ser brutalmente apuñalado está madrugada de domingo, 16 de noviembre, en el distrito madrileño de Latina.

Los hechos han ocurrido pasadas las 12 de la medianoche en un parque situado entre la calle de Gotarrendura y la calle de Sepúlveda, en el barrio de Los Cármenes. En circunstancias que aún se investigan, un chico ha sido atacado por varias personas, recibiendo múltiples puñaladas.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que presentaba diversas heridas por arma blanca en las zonas del abdomen, del tórax y de la axila derecha, esta última con afectación pulmonar. Tras ser estabilizado, el joven ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos, donde ha ingresado en estado grave, aunque no se teme por su vida.

Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de esta agresión y así atrapar al o a los culpables.

